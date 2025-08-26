暑い夏は、一枚で着映えするラクなワンピース一択という方も少なくないのでは？ しかし、「ラク＝老け見え」の落とし穴も…。そこで今回は、大人世代におすすめの老け見えしないワンピコーデを、スタイリストの水野利香さんに教えてもらいました。ぜひチェックしてみてくださいね。

足元をスポーティーにして脱・ご近所コーデ【夏プリント×レースアップ】

夏らしいプリント柄は、スニーカーに近いレースアップサンダルで旬のスポーティー要素をプラス。ご近所コーデから脱却を！

【写真】トレンドの「革ひもチョーカー」でおしゃれに！

●夏の定番マドラスチェックはスポーティーな足元でアップデート！

着映え度抜群のマドラスチェックは、風通しのいいオーガニックコットン。広がりすぎないシルエットも大人向き。

「カゴバッグや革ひもチョーカーでナチュラルムードに」（水野利香さん、以下同）

「いつも同じ」は老け見えの第一歩！ プチプラで手に入る手軽な流行の革ひもで、新しいおしゃれに挑戦を。

履いたのはコレ！

・ワンピース￥4990（無印良品／無印良品 銀座） ネックレス￥2200（アネモネ／サンポークリエイト） バッグ￥7590（カシュカシュ／アンビリオン） サンダル￥5490（グローバルワーク／アダストリア）

●上下を黒で引き締めて柄の「圧」をしっかり引き算！

柄ワンピースはカーディガンを肩がけして柄分量を調整するのもすっきり見えのコツ。ボリュームが出がちなワンピースの着こなしも、目線を上げれば全身が軽やかに見えます。

「老け見えの一因は“だらしなさ”。きちんと感の強いレザーバッグも頼れる引き締め役に」

履いたのはコレ！

・ワンピース￥8800（エルーラ／アダストリア） カーディガン￥2990（無印良品／無印良品 銀座） ピアス￥2750（ゴールディ） バングル￥2860（アネモネ／サンポークリエイト） バッグ￥6490（カシュカシュ／アンビリオン） サンダル￥1969（ファッションセンターしまむら）