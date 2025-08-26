初デートで観察！本命男子にだけ見せる女子の行動９パターン
「初デート」は男女にとってお互いの気持ちを探る最初のチャンスですが、女性が本気の恋心を抱いている場合、デート中の行動も少し変わってくるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「『本気で好きな男性』との初デートにおける、女性のいつもと少し違う行動９パターン」をご紹介します。
【１】隣に立つときなどに、自分から少し体を密着させる
「体を近づけることで、自分から少しアピールする」（２０代女性）など、歩くときや電車を待つ間などのちょっとしたタイミングで、体を軽く密着させるという女性もいるようです。男性としては、腰をさりげなく抱き寄せるなど次のステップを狙ってみてはいかがでしょう。
【２】自信を付けるために、勝負下着をつける
「見せる見せないは関係なくて、下着まで完璧だとテンションが上がる」（２０代女性）など、見えない部分までオシャレを完璧にすることで、女性は自分に自信がもてるようです。男性も同じく、下着や靴下などにしっかり気を配ることで、堂々と振る舞えるかもしれません。
【３】ケータイの電源をオフにする
「一切の邪魔が入らないようにして、デートに集中する」（２０代女性）など、デート中にコール音が鳴り響かないように、ケータイの電源を切るという女性も。男性側も同様にケータイをオフにしておくことで、二人きりの時間に集中できそうです。
【４】食事のときに、一口一口を小さく食べるようにする
「少しでも上品に見えるように。食べる量も抑え目になる」（１０代女性）など、本気の初デートにおける食事は、女性にとって緊張の場でもあるようです。男性があえて豪快な食べっぷりを見せることで、打ち解けた空気を醸しだせるかもしれません。
【５】丁寧な言葉使いなど、女性らしい話し方を意識する
「いつもよりも女っぽい雰囲気を醸しだしてみる」（２０代女性）など、普段より口調が女性らしくなるという傾向もあるようです。男性に対して気を使っている状態とも言えるので、軽いユーモアで笑わせるなど、緊張をほぐしてあげるとよさそうです。
【６】「ありがとう」「楽しい」などのセリフを何度も口にする
「嬉しい気持ちを目一杯アピールする」（１０代女性）など、デートに対してポジティブな発言が増える女性もいるようです。男性も「俺の方が楽しいよ！」などと逐一同意すると、二人の親密度を増すことができるかもしれません。
【７】服のシワや髪のツヤなど、細部までオシャレを行き届かせる
「電車で座るときも、服がシワにならないよう気を使う」（２０代女性）など、オシャレを徹底的に行き届かせるという女性も。男性は「今日はなんだか髪がツヤツヤだね」など、細かい部分まで見逃さずに褒めることで、好印象を与えられるのではないでしょうか。
【８】普段よりもしっかりメイクする
「メイクにかける時間が倍になる」（２０代女性）など、本気度の高いデートでは女性がいつもより念入りに化粧する傾向があるようです。ただし、「あえてナチュラルメイクにする」（２０代女性）という意見もあるので、普段との違いを見極めたいものです。
【９】できるだけ長時間一緒にいて、たくさん話をしようとする
「電車があるギリギリまで帰宅を切り出さない」（２０代女性）など、本気のデートでは少しでも長い時間を共有しようとする女性が多いようです。とはいえ、男性としてはあまり遅くならないうちに駅まで送りつつ、次のデートの約束を取り付けるとスマートでしょう。
ほかにも、「『本気で好きな男性』との初デートにおける、女性のいつもと少し違う行動」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
【１】隣に立つときなどに、自分から少し体を密着させる
「体を近づけることで、自分から少しアピールする」（２０代女性）など、歩くときや電車を待つ間などのちょっとしたタイミングで、体を軽く密着させるという女性もいるようです。男性としては、腰をさりげなく抱き寄せるなど次のステップを狙ってみてはいかがでしょう。
「見せる見せないは関係なくて、下着まで完璧だとテンションが上がる」（２０代女性）など、見えない部分までオシャレを完璧にすることで、女性は自分に自信がもてるようです。男性も同じく、下着や靴下などにしっかり気を配ることで、堂々と振る舞えるかもしれません。
【３】ケータイの電源をオフにする
「一切の邪魔が入らないようにして、デートに集中する」（２０代女性）など、デート中にコール音が鳴り響かないように、ケータイの電源を切るという女性も。男性側も同様にケータイをオフにしておくことで、二人きりの時間に集中できそうです。
【４】食事のときに、一口一口を小さく食べるようにする
「少しでも上品に見えるように。食べる量も抑え目になる」（１０代女性）など、本気の初デートにおける食事は、女性にとって緊張の場でもあるようです。男性があえて豪快な食べっぷりを見せることで、打ち解けた空気を醸しだせるかもしれません。
【５】丁寧な言葉使いなど、女性らしい話し方を意識する
「いつもよりも女っぽい雰囲気を醸しだしてみる」（２０代女性）など、普段より口調が女性らしくなるという傾向もあるようです。男性に対して気を使っている状態とも言えるので、軽いユーモアで笑わせるなど、緊張をほぐしてあげるとよさそうです。
【６】「ありがとう」「楽しい」などのセリフを何度も口にする
「嬉しい気持ちを目一杯アピールする」（１０代女性）など、デートに対してポジティブな発言が増える女性もいるようです。男性も「俺の方が楽しいよ！」などと逐一同意すると、二人の親密度を増すことができるかもしれません。
【７】服のシワや髪のツヤなど、細部までオシャレを行き届かせる
「電車で座るときも、服がシワにならないよう気を使う」（２０代女性）など、オシャレを徹底的に行き届かせるという女性も。男性は「今日はなんだか髪がツヤツヤだね」など、細かい部分まで見逃さずに褒めることで、好印象を与えられるのではないでしょうか。
【８】普段よりもしっかりメイクする
「メイクにかける時間が倍になる」（２０代女性）など、本気度の高いデートでは女性がいつもより念入りに化粧する傾向があるようです。ただし、「あえてナチュラルメイクにする」（２０代女性）という意見もあるので、普段との違いを見極めたいものです。
【９】できるだけ長時間一緒にいて、たくさん話をしようとする
「電車があるギリギリまで帰宅を切り出さない」（２０代女性）など、本気のデートでは少しでも長い時間を共有しようとする女性が多いようです。とはいえ、男性としてはあまり遅くならないうちに駅まで送りつつ、次のデートの約束を取り付けるとスマートでしょう。
ほかにも、「『本気で好きな男性』との初デートにおける、女性のいつもと少し違う行動」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）