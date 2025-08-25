½ñÅ¹°÷7¿Í¤¬Áª¤Ö¡ÖÎÁÍý¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×ËÜ¡£ÎÁÍý²È¡¦Ê¿Ìî¥ì¥ß¤Î³¨ËÜ¡¢²è²È¥â¥Í¤¬°¦¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤â
¥ì¥·¥ÔËÜ¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢¾®Àâ¡¢Ì¡²è¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ë¿©¤ÎËÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢ËÜ¹¥¤¤Ç¡¢ËÜ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ½ñÅ¹¤ò³«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈËÜ¤ÎÃî¡É¤ÎÅ¹¼ç7¿Í¤¬Á¦¤á¤ë¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î°ìºý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Îø°¦ÌÏÍÍ¤ÎÃæ¤Ë¡Ö½ÅÍ×¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¤·¤ÆÎÁÍý¤¬ÅÐ¾ì
BOOKSTAND¼ãÍÕÂæ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Î»°ÅÄ½¤Ê¿Å¹Ä¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤Ë¤³¤¿¤Þ¡Ù¡ÊÁ´5´¬¡¦²èÁü1ËçÌÜ¡Ë¡£
¡ÖÎø°¦ÌÏÍÍ¤Î¤Ê¤«¤ËÎÁÍý¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥º¤È¤Û¤¦¤ì¤ó¤½¤¦Æþ¤ê¤È¡¢¤·¤é¤¹¤È¤Î¤êÆþ¤ê¤Î¶Ì»Ò¾Æ¤¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤È¤«¡¢¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡£ÊÛÅö²°¤Ë¶Ð¤á¤ëÈà½÷¤ÈÊÛÍý»Î¤ÎÈà¤È¤Î´Ö¤Çµ¯¤³¤ëÉâµ¤¤äÉÂµ¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¡£¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ë¡¢ÎÁÍý¤¬½ÅÍ×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¦ÅÏÊÕ¤Ú¤³ºî¡¡¹ÖÃÌ¼Ò´©
²Ð¤äÊñÃú¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÎÁÍý¤ò¡¢Ê¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð
À¿¸÷¼Ò¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤ÎËÙÉôÆÆ»ËÅ¹Ä¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÊ¿Ìî¥ì¥ß¤Î¤ª¤ê¤ç¤¦¤ê¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡£
¡Ö²Ð¤âÊñÃú¤â»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÌÌÇò¤¤¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤Ç¤â¤Ä¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤´¼ç¿Í¤ÎÏÂÅÄÀ¿¤µ¤ó¡£ËÍ¤ÏÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤â¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¡×
ÎÁÍý¡Ö°¦¹¥²È¡×¤ÎÊ¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë³¨ËÜ¡£²Ð¤äÊñÃú¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤Ç¤¤ë´ÊÃ±ÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¡£º®¤¼¤´¤Ï¤ó¤ä¡¢ºàÎÁ¤òº®¤¼¤Æ¤Õ¤ë¤À¤±¤Î¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
¡¦Ê¿Ìî¥ì¥ßÊ¸¡¢ÏÂÅÄ ¾§¡¦ÏÂÅÄ Î¨³¨¡¡Ê¡²»´Û½ñÅ¹
34¿Í¤Î¼¹É®¼Ô¤¬¡Ö¿©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼
book cafe²ÐÀ±¤ÎÄí¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë¤ÎÁ°Ìîµ×Èþ»ÒÅ¹Ä¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤â¤Î¿©¤¦ÏÃ ¿·ÁõÈÇ¡Ù¡£
¡ÖÆâÅÄÉ´´Ö¤äÉðÅÄÉ´¹ç»Ò¡¢¿åÌÚ¤·¤²¤ë¤äÅû°æ¹¯Î´¤È¡¢¼¹É®¼Ô¤ÎÉý¹¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¼ÂÏÃ¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸ò¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏËÜÇ½¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ê¸²½¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿©¤ÙÊý¤ÏÀ¸¤Êý¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¿¹²ª³°¤äµÈ¹Ô½ßÇ·²ð¡¢ß§ß·Î¶É§¤äÀÖÀ¥Àî¸¶Ê¿¤Ê¤É34¿Í¤Î¼¹É®¼Ô¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢Ì¡²è¤ò½¸¤á¤¿°ìºý¡£¿©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë³Ú¤·¤ß¤ä´î¤Ó¤Î¤Û¤«¡¢ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤Ê¤É¤âÉÁ¤¤¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¡£
¡¦Ê¸éº½Õ½©ÊÔ¡¡Ê¸½ÕÊ¸¸Ë
¥¹¡¼¥×¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡Ä½Ð¤Æ¤¯¤ëÎÁÍý¤¬Ì¥ÎÏÅª
¥í¥Ð¤ÎËÜ²°¡Ê»³¸ý¸©¡Ë¤Î¤¤¤Î¤Þ¤¿¤»¤¤¤³Å¹Ä¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ì¤«¤é¤Ï¥¹¡¼¥×¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤ÆÊë¤é¤·¤¿¡Ù¡£
¡ÖµÈÅÄÆÆ¹°¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Î¾ð·Ê¤òÁÛÁü¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¡Ø¤½¤ì¤«¤é¤Ï¥¹¡¼¥×¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤ÆÊë¤é¤·¤¿¡Ù¤â¤½¤¦¡£½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¹¡¼¥×¤â¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤âËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×
¾¦Å¹³¹¤Î¤Ï¤º¤ì¤Ë¤¢¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÅ¹¤ÇÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤¿ÀÄÇ¯¤¬¡¢±Ç²è´Û¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¿©¤Ù¡¢¶á½ê¤Î¥Þ¥À¥à¤Ë¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¡¼¥×¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¡¦µÈÅÄÆÆ¹°Ãø¡¡Êë¤·¤Î¼êÄ¡¼Ò¡¡¢¨¿·ÁõÈÇ¤¬Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¤«¤éÈ¯ÇäÃæ
¿ÍÀ¸´Ñ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡¢ÃøÌ¾¿Í¤¿¤Á¤Î¿©»ö
colombo¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¤ÎÌÊÀ¥µ®ÂÙÅ¹Ä¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê¿©Âî¡Ù¡£
¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê¿©Âî¡Ù¤Ï¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡¢²Ö¿¹°Â¼£¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤¿ÏÃ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
1976Ç¯¤Ë½µ´©¡ØËèÆü¥°¥é¥Õ¡Ù¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¡£Ãø¼Ô¤¬¡¢ÀÐ°æ¹¥»Ò¤Ê¤É¤ÎÃøÌ¾¿Í¤«¤éÆ°Êª±à»ô°é²ÝÄ¹¤Þ¤Ç50¿Í¤Ë²ñ¤¤¡¢¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤¯¡£
¡¦ÁýÅÄ¤ì¤¤»ÒÃø¡¡ËÌÍÎ¼Ò
¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤Î½ñÀÒ²½¡£À¸¤¤ëº¬¸»¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿©¡×¤Î¤³¤È
¥³¥¯¥Æ¥¤¥ë½ñË¼¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î¼íÌî½ÓÅ¹Ä¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø³«Å¹µÙ¶È¡Ù¡£
¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤½¤³¤ò¤¢¤¨¤ÆÀ¼¹â¤Ë¤¤¤ï¤Ê¤¤ËÜ¤¬¤¤¤¤¡£¡Ø³«Å¹µÙ¶È¡Ù¤Ï¼«Ëý¤á¤¤¤¿¹á¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¤Ç¡¢¿©Íß¤Î¤³¤È¡¢¿©¤ÙÊª¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µÈËÜÎ´ÌÀ¤ÎºÇ¸å¤Î¼«É®Ï¢ºÜ¤Ç¤¢¤ë¡Ødancyu¡Ù¤Ç¤Î¿©¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¤Þ¤È¤á¤¿°ìºý¡£Ä¹½÷¤Î¥Ï¥ë¥Î¾¬»Ò¤¬³Æ¥¨¥Ã¥»¥¤¤ËÄÉÁÛÊ¸¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¤ÇÉã¤¬²¿¤ò¿©¤·¤¿¤«¤ò¡¢Ì¼¤¬µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦µÈËÜÎ´ÌÀ¡¦¥Ï¥ë¥Î¾¬»Ò¶¦Ãø¡¡¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò
¥â¥Í¤¬°¦¤·¤¿19¤Î¥ì¥·¥Ô¤òºÆ¸½
weekend books¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤Î¹â¾¾ÈþÏÂ»ÒÅ¹Ä¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥â¥Í Äí¤È¥ì¥·¥Ô¡Ù¡£
¡Ö¿©ºà¤ä¿©»ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿§ºÌË¤«¤Ê¥â¥Í¤ÎºîÉÊ¤È¡¢¥â¥Í¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÆ¸½¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢¥â¥Í¤ÎÉÁ¤¤¤¿¿©Âî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë³¨²è¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥â¥Í¤¬½ñ¤µ¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¥Î¡¼¥È¤«¤é¤Ä¤¯¤ê¤ä¤¹¤¤ÎÁÍý19ÉÊ¤òºÆ¸½¤·¡¢¥ì¥·¥Ô¤È¤È¤â¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ÎÓ °½ÌîÃø¡¡¹ÖÃÌ¼Ò
