【TTFC】『山本康平の忍び道』にレジェンド大集合！ 『全スーパー戦隊展』へ潜入
山本康平と、長澤奈央のTTFCオリジナル番組『山本康平の忍び道』。今回は二人そろって『全スーパー戦隊展』へ潜入。そこで出会ったスペシャルなゲストとは……！？ 本日8月23日（土）より東映特撮ファンクラブ（TTFC）で会員見放題配信される。貴重な展示の一部も見られる。
「スーパー戦隊」50周年を記念した番組シリーズ史上初の大規模展覧会『全スーパー戦隊展』が、東京ドームシティプリズムホールで開催中。TTFCオリジナルのトークバラエティ番組『山本康平の忍び道』のレギュラーメンバー、山本康平：『忍風戦隊ハリケンジャー』（2002年）ハリケンイエロー／尾藤吼太役と、長澤奈央：『同作』ハリケンブルー／野乃七海役が会場に潜入すると……！ そこにはレジェンド達がスペシャルゲストとして待っていた！
＜広瀬仁美：『忍者戦隊カクレンジャー』（1994年）鶴姫／ニンジャホワイト役＞
レポーター役・長澤さんの忍者先輩、広瀬仁美。30年ぶりの新作『忍者戦隊カクレンジャー 第三部・中年奮闘編』（TTFC会員見放題配信中）にも出演して、再び鶴姫を演じている広瀬さんが無敵将軍を前に語ります。
＜岸祐二：『激走戦隊カーレンジャー』（1996年）陣内恭介／レッドレーサー役＞
『忍風戦隊ハリケンジャー』で「滑川数馬」役で出演した際のニンジャミセンの前でトークする岸さん。
＜松風雅也：『電磁戦隊メガレンジャー』（1997年）並樹瞬／メガブルー役＞
玩具コーナーで語ってくれたのは「青、赤、緑！」とスーパー戦隊ヒーローに変身した経験を持つ松風さん。
＜宮澤寿梨：『星獣戦隊ギンガマン』（1998年）サヤ／ギンガピンク役＞
「ギンガの森に帰ってきた気分！」と、「妖精ボック」の前で裏話を語ってくれた宮澤さん。
＜西岡竜一朗：『救急戦隊ゴーゴーファイブ』（1999年） 巽マトイ／ゴーレッド役＞
＜谷口賢志：『救急戦隊ゴーゴーファイブ』（1999年）巽ナガレ／ゴーブルー役＞
＜原田篤：『救急戦隊ゴーゴーファイブ』（1999年）巽ショウ／ゴーグリーン役＞
『ゴーゴーファイブ』からは、西岡さん、谷口さん、原田さん兄弟役を演じた3人が登場。
＜和泉宗兵（前：小泉朋英）：『未来戦隊タイムレンジャー』（2000年）ドモン／タイムイエロー役＞
＜笠原紳司：『未来戦隊タイムレンジャー』（2000年）滝沢直人／タイムファイヤー役＞
『タイムレンジャー』からは和泉さん、笠原さんが登場。
＜富田翔：『爆竜戦隊アバレンジャー』（2003年）三条幸人／アバレブルー役＞
『爆竜戦隊アバレンジャーwithドンブラザーズ』（TTFC会員見放題配信中）にて、20年後の「三条幸人」も演じている富田さん。
＜林剛史：『特捜戦隊デカレンジャー』（2004年）戸増宝児／デカブルー役＞
林さんはマーフィーK9と楽しくインタビュー。
＜福井未菜：『獣拳戦隊ゲキレンジャー』（2007年）宇崎ラン／ゲキイエロー役＞
＜聡太郎：『獣拳戦隊ゲキレンジャー』（2007年）久津ケン／ゲキチョッパー役＞
＜平田裕香：『獣拳戦隊ゲキレンジャー』（2007年）メレ役＞
『ゲキレンジャー』からはヒーロー役と悪役の3人が仲良く（？）登場。
＜長濱慎：『烈車戦隊トッキュウジャー』（2014年）虹野明／トッキュウ6号／ザラム役＞
長澤さんが「初めまして〜、会いたかったの〜！」と突進、大先輩の猛烈アタックに恐縮するのは長濱さん。
＜松本岳：『手裏剣戦隊ニンニンジャー』（2015年）加藤・クラウド・八雲／アオニンジャー役＞
先輩忍者である長澤さんのインタビューに真剣に答える後輩忍者の松本さん。
＜坂本浩一（監督）＞
レジェンドが集まると聞いて駆けつけてくれた坂本監督。カクレンジャー、シュリケンジャー、ニンニンジャーが集まって監督と密談も！？
『全スーパー戦隊展』へ行った人も、まだ行っていない人も、超豪華ゲストでお届けする「全スーパー戦隊展へ潜入の巻」をぜひお楽しみを。
