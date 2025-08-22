復帰6試合目の岡本が放った先制弾を指揮官称賛

■巨人 8ー1 DeNA（22日・東京ドーム）

巨人の岡本和真内野手は22日、DeNA戦（東京ドーム）に「4番・三塁」で先発出場し、3回に先制9号ソロを放った。右肘負傷から復帰6戦24打席目で生まれた待望の一発。チームは快勝し、阿部慎之助監督は「思ったよりギリギリだったんですけど入ってくれて。とにかく先制点を取れて、いい本塁打になりましたね。復帰していい形でやってくれている。いなかった分、もっと打ってくれたら嬉しいなと思います」と語った。

お目覚めの一発は3回2死だった。右腕ジャクソンのスライダーを捉え、左翼スタンド最前列へ運んだ。9号ソロは5月1日の広島戦（東京ドーム）以来113日ぶり。8年連続の2桁本塁打へ王手をかけた。「いるだけでチームが落ち着く。どっしり構えられる。それぐらい大きな存在なんですよ。本塁打は大きいですし、それで点が入ると楽。なかなか繋いで繋いでは難しい。効果的な本塁打は相手にダメージを与えられる。そういうものだと思っています」と岡本の存在の大きさに触れた。

6回には甲斐の左中間3点二塁打、泉口の左翼線適時二塁打で4得点。7回にはリチャードの右中間7号3ランでダメ押した。リチャードは19日のヤクルト戦（神宮）から4戦3発、12打点の大暴れだ。阿部監督は「振ったら何かある。どんどん振らせている。続けてほしいなと思います」と語った。

先発の横川は5回4安打無失点と好投し今季初勝利。チームは昨年のクライマックスシリーズ・ファイナルステージで敗れたDeNAに13勝5敗1分で今シーズンの勝ち越しを決めた。「とにかく勝つしかないので頑張ります」と気持ちを引き締めていた。（Full-Count編集部）