¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025¡Û£³Ç¯À¸¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤¬µó¤²¤¿£¹¿Í¤Î°ïºà ¡Ö½ÐÎÏ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×¤ÈÂçÀä»¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡©
²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025 ¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÁª¼êÉ¾¡Á£³Ç¯À¸ÊÔ
¡¡¤¤ï¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³ÆµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬´é¤òÂ·¤¨¡¢¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤Î¤¬¾ï¡£¼«Ê¬¤ÎÃ´ÅöÃÏ¶è°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¡Ö¥¯¥í¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤âÄÌÎã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢"·çÀÊ"¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¥¹¥«¥¦¥È¤ÇËä¤Þ¤ëÀÊ¤Ë¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¹Ã»Ò±à¤è¤ê¤âÂç³Ø¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤òÍ¥Àè¤¹¤ëµåÃÄ¤âÊ£¿ô¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Î¹Ã»Ò±à¤ÏÂÐ¾ÝÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é......¡£º£Ç¯¤ÏÂç³ØÀ¸¤¬Ëºî¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¾å°Ì¸õÊä¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¤½¤Ã¤Á¤òÍ¥Àè¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËüÇî¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçºå¤Î¥Û¥Æ¥ë¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡º£Ç¯¤ÏÌî¼ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÉ¾²Á¤Î°¤ÉôÍÕÂÀ¡Ê²£ÉÍ¡Ë¡¢ºòÇ¯¤ÎÍ¥¾¡Åê¼ê¤Ç¤¢¤ëÀ¾Â¼°ìµ£¡ÊµþÅÔ¹ñºÝ¡Ë¤é¤¬Áá¡¹¤È¿Ê³Ø¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤¹¤ë¤È¼ä¤·¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¿Ê²½¤¹¤ë¹â¹»À¸¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÅê¼ê¡Û
¤³¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¡¡photo by Ohtomo Yoshiyuki
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¸õÊä¤È¤·¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤Î»ëÀþ¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¤¿¤Î¤¬ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê·òÂç¹âºê¡Ë¤À¡£¤³¤Î²Æ¤Ï2¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¤ï¤º¤«28µå¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ã»Ò±àºÇÂ®¤È¤Ê¤ë155¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£À®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ö½ÐÎÏ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡£ÎòÂå¤Î¹â¹»À¸¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËÂÎ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤â¤«¤Ê¤êÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤«¤Þ¤À¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤âÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê°é¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥¦¥È£Á»á¡Ë
¡Ö¹â¹»À¸¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î£±Ç¯¤ÇÊÑ²½µå¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Ê¬¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¤½¤ó¤Ê¤ËÊü¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÈÂ³¤¯¤È¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÇÍÞ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÑ²½µå¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤ò²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£155¥¥í¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ì¤À¤±²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Û¤«¤Ë¸õÊä¼Ô¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢£±°Ì¤Ç¶¥¹ç¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥¦¥È£Â»á¡Ë
ÀçÂæ°é±Ñ¤Îº¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¡¦µÈÀîÍÛÂç¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÐ³À°Ê³°¤Î¾å°Ì¸õÊä¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢Åê¼ê¤Ç¤Û¤«¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬µÈÀîÍÛÂç¡ÊÀçÂæ°é±Ñ¡Ë¤À¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¤¡Ê175¥»¥ó¥Á¡¢73¥¥í¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¢¤È¡¢ÂÇ¤Ä¤Û¤¦¤Ç¤âÅö¤Æ´ª¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤ë¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£Æ»¶ñ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·ë¶É¤ÏÂÎ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¶õ´ÖÇ§¼±ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÊÑ²½µå¤òÅê¤²¤ë¤¦¤Þ¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥¦¥È£Ã»á¡Ë
¡¡½éÀïÇÔÂà¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¤òÌÀ¸À¤·¤¿ÁáÀ¥ºó¡Ê¤µ¤¯¡¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë¤â148¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂçÉñÂæ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÌ¥ÎÏ¡£¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¤Ç³ÑÅÙ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Â¤òÂç¤¤¯¾å¤²¤é¤ì¤ë½À¤é¤«¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤ÀÂÎ¤ÏºÙ¤¤¡Ê78¥¥í¡Ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥¦¥È£Ä»á¡Ë¡ÚºòÇ¯½Õ¤ÎÍ¥¾¡Åê¼ê¡¦º´Æ£Î¶·î¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©¡Û
¡¡Ì¤ÍèÉÙ»³¤ò¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤ËÆ³¤¤¤¿º¸ÏÓ¤Î¹¾Æ£Ï¡¤Ï¡¢180¥»¥ó¥Á¡¢84¥¥í¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÂÎ¶í¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¡Ö¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£84¥¥í¤¢¤ë¤±¤É¡¢»éËÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤ÂÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÇÏÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤ÇÃÃ¤¨¤ì¤Ð¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È½ÐÎÏ¤Ï¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¡£²½¤±¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥¦¥È£Â»á¡Ë
¡¡¹¾Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î£´ÈÖ¤ËºÂ¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤ÆÂÇ·â¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÅö¤Æ´ª¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ÂÎ½Å¤â¤¢¤ë¤«¤éÂÇµå¤¬Èô¤Ö¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤è¤ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥¦¥È£Ã»á¡Ë
¡¡¹¾Æ£¼«¿È¡¢½éÀïÇÔÂà¤òµÊ¤·¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¾å¤ÇÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£¤â¤¦°ìÅÙ¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿ºòÇ¯¤ÎÁªÈ´Í¥¾¡Åê¼ê¡¦º´Æ£Î¶·î¡Ê¤ê¤å¤¦¤¬¡¿·òÂç¹âºê¡Ë¤â¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Ò¥¸¤òÄË¤á¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê½¤Àµ¤µ¤ì¡¢µåÂ®¤â²Æ¤Î¸©Âç²ñÁ°¤ÎÉüµ¢ÅÐÈÄ¤Ç¼«¸ÊºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤¹¤ë147¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤è¤¯Éüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ÂÎ¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤·¤Æ¾åÈ¾¿È¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¤ª¤½¤é¤¯²¼È¾¿È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÁêÅö¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀ¤â¤â¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ì¤·¤¤»þ¤Ë´èÄ¥¤ì¤ë»Ò¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥¦¥È£Á»á¡Ë
¡Ö¡Ê173¥»¥ó¥Á¡¢77¥¥í¤ÈÂçÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ËÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Âç³Ø¤ÇÃÃ¤¨¤Æ¤«¤é¾¡Éé¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥¦¥È£Ä»á¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢º´Æ£¤Î¸½¾õ¤Ï30µå¤¬ÌÜ°Â¤ÎÅêµåÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢Éüµ¢²áÄø¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¸Î¾ãÌÀ¤±¤ÎÁª¼ê¤ò³Í¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆºÇ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¡©¡Û
ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿²£ÉÍ¡¦±üÂ¼Íê¿Í¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
¡¡°ìÊý¤ÎÌî¼ê¤Ï¡¢Åê¼ê¤ËÎØ¤ò¤«¤±¤Æ¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯½Õ¤ÎÁªÈ´¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÀÖ¾ý¹¬µ±¡ÊÅ·Íý¡Ë¤â¡¢¡Ö¤³¤ÎÂÎ¡Ê181¥»¥ó¥Á¡¢74¥¥í¡Ë¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢£³Ç¯¸å¤Ë¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¼Ò²ñ¿ÍÆþ¤ê¤òÉ½ÌÀ¡£¥¹¥«¥¦¥È¤«¤éÌî¼ê¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µó¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¤â¥×¥í¤Î»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤¬±üÂ¼Íê¿Í¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤À¡£ºÇÂ®146¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëº¸ÏÓ¤À¤¬¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê£²»î¹ç¤Ç£³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡Ë¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤Ç³ÐÀÃ¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢°Õ³°¤ÈÂÇµå¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î±¿¤ÓÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ê¼ó¤Î»È¤¤Êý¤¬¤«¤Ê¤ê¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥¦¥È£Ã»á¡Ë
¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎÏ¤â¤¢¤ë¡£¹â¹»À¸¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÇµå¤Î¶¯¤µ¤â¤¢¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¸Åêº¸ÂÇ¤ÇÂ¤âÂ®¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±ÂÇ¤Ä¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢³Í¤ëµåÃÄ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥¦¥È£Â»á¡Ë
Á°¥Á¡¼¥à¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤òÃ´¤¦¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦º£²¬ÂóÌ´¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡ÖÄã¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¼Á¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¤«¤Î¶Ê¤¬¤êµå¤¬¤¢¤Þ¤ê¾å¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤¬Æß¤¤¤·¡¢²¼È¾¿È¤Î¥¥ì¤â¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤ì¤¬º£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥¦¥È£Ä»á¡Ë
¡¡¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×°Ê³°¤ÎÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤¬¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¸å¡¢ËÜ¿Í¤Ïº£±Ê¾ºÂÀ¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ÆÅê¼ê´õË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤«º£¸å¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤ÎÌî¼ê¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¥·¥ç¡¼¥È¡¦º£²¬ÂóÌ´¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤·¡Ê180¥»¥ó¥Á¡¢80¥¥í¡Ë¡¢±¦ÂÇ¤Á¤ÎÂÇ¤Æ¤ëÆâÌî¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌ¥ÎÏ¡×¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥¦¥ÈB»á¡Ë¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¤Î¥µ¡¼¥É¡¦À¶¿å»íÂÀ¤Ë¤Ï¡Ö±¦ÂÇ¤Á¤ÎÂç·¿ÆâÌî¼ê¡Ê180¥»¥ó¥Á¡¢78¥¥í¡Ë¡£¥ß¡¼¥ÈÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢ÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥¦¥ÈD»á¡Ë¡¢Ë¶¶Ãæ±û¤ÎÊá¼ê¡¦¾¾°æÏ¡ÂÀÏ¯¤Ë¤Ï¡Öµ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤±¤É¡¢ÂÎ¤¬¶¯¤¤¡£¥×¥í¤ÎÎý½¬¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÂÎ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥×¥í¤ÇÃÃ¤¨¤¿¤¤¡×¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥¦¥È£Ã»á¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁªÈ´²¦¼Ô¤Î²£ÉÍ¤òÇË¤Ã¤¿¸©´ôÉì¾¦¤Î²÷¿Ê·â¤Ê¤É¹Ã»Ò±à¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÅª»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÎãÇ¯¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤ËÂÐ¾ÝÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÉ½¾ð¤âÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£Âç²ñ¤Ï£²Ç¯À¸¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Ï¥É¥é¥Õ¥ÈÅª»ëÅÀ¤«¤é¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£