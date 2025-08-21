汁まで飲み干してしまいたくなる「トマトとカリカリ豚の甘酢漬け」を紹介します。教えてくれたのは、“揚げ物の女王”の名をもつ料理研究家・市瀬悦子さん。甘みと酸味の絶妙なバランスがやみつきになる、素材のうま味を活かしたレシピです。

さっぱりとした味つけに箸が止まらない！

トマトは小さく切って、汁気も甘酢に活用を。素材のうま味を生かせば、だし汁不要でおいしくなる。

●トマトとカリカリ豚の甘酢漬け

【材料（4人分）】

トマト 1袋（中3個）

豚こま切れ肉 300g

タマネギ 1／2個

A［酒大さじ1 塩小さじ1／2］

片栗粉 大さじ4

サラダ油 大さじ5

B［水1／2カップ しょうゆ大さじ4 酢大さじ3 砂糖大さじ2］



【つくり方】

（1） トマトはヘタを除き、約2cm角に切る。タマネギは縦に薄切りにする。バットに豚肉を入れてAをもみ込み、片栗粉をふってざっとまぶす。

（2） フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）の豚肉を1枚ずつ広げて入れる。ときどき上下を返しながら、カリッとするまで4〜5分揚げ焼きにし、油をきる。

（3） 大きめのバットにBを入れ、混ぜ合わせる。（2）の豚肉、（1）のトマト、タマネギを加えて混ぜ合わせ、10分ほどおいてなじませる。

［1人分391kcal］

※おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ=200ml、大さじ1=15ml、小さじ1=5mlです