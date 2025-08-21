夏を乗りきる「トマトとカリカリ豚の甘酢漬け」レシピ。だし汁いらずで、甘酢っぱさがたまらない！
汁まで飲み干してしまいたくなる「トマトとカリカリ豚の甘酢漬け」を紹介します。教えてくれたのは、“揚げ物の女王”の名をもつ料理研究家・市瀬悦子さん。甘みと酸味の絶妙なバランスがやみつきになる、素材のうま味を活かしたレシピです。
さっぱりとした味つけに箸が止まらない！
トマトは小さく切って、汁気も甘酢に活用を。素材のうま味を生かせば、だし汁不要でおいしくなる。
●トマトとカリカリ豚の甘酢漬け
【材料（4人分）】
トマト 1袋（中3個）
豚こま切れ肉 300g
タマネギ 1／2個
A［酒大さじ1 塩小さじ1／2］
片栗粉 大さじ4
サラダ油 大さじ5
B［水1／2カップ しょうゆ大さじ4 酢大さじ3 砂糖大さじ2］
【つくり方】
（1） トマトはヘタを除き、約2cm角に切る。タマネギは縦に薄切りにする。バットに豚肉を入れてAをもみ込み、片栗粉をふってざっとまぶす。
（2） フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）の豚肉を1枚ずつ広げて入れる。ときどき上下を返しながら、カリッとするまで4〜5分揚げ焼きにし、油をきる。
（3） 大きめのバットにBを入れ、混ぜ合わせる。（2）の豚肉、（1）のトマト、タマネギを加えて混ぜ合わせ、10分ほどおいてなじませる。
［1人分391kcal］
※おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう
※ 計量単位は1カップ=200ml、大さじ1=15ml、小さじ1=5mlです