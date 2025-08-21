¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Ûº¸Åê¤²¤ÎÊá¼ê¡õ»°ÎÝ¼ê¡¢¥À¥ó¥´¥à¥·ÂÇË¡...25Ç¯Á°¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¸ÄÀÇÉ½¸ÃÄ¡¦ÆáÇÆ¹â¹»¤ÎÀï¤¤
Ä¶¸ÄÀÇÉ½¸ÃÄ¡¦ÆáÇÆ¹â¹»¤Î²Æ¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡25Ç¯Á°¤Î²Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆáÇÆ¹â¹»¨¡¨¡º¸Åê¤²¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ëº¸Åê¤²¥µ¡¼¥É¡¢´ñÁÛÅ·³°¤ÊÂÇË¡......¥»¥ª¥ê¡¼¤òÊ¤¤¹¸ÄÀÇÉ½¸ÃÄ¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¡¢¹Ã»Ò±à¤Îµå»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ú¤Þ¤ë¤ÇÌîµåÌ¡²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¡Û
¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¤¿Èæ²ÅÃé»Ö¤Î¡Ö¥À¥ó¥´¥à¥·ÂÇË¡¡× photo by Nikkan sports
¡Ö¤â¤¦¡¢¤¢¤ì¤«¤é25Ç¯·Ð¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î²Æ¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Àº×û¤Ê´é¤Ä¤¤ÎÄ¹ÎæÍ¦Ìé¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î²Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤º¡¢ÉáÄÌ¤ËÊ¹¤Î®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2000Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿²Æì¸©ÂåÉ½¡¦¸©Î©ÆáÇÆ¹â¹»¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°ÛÃ¼¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£1À¤µª¤òÄ¶¤¨¤ë¹Ã»Ò±à¤ÎÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¡¢°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¹â¹»¤¬¤Û¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡£²Ç¯À¸¤Îº¸Åê¤²¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦Ä¹ÎæÍ¦Ìé¤Ë¡¢º¸Åê¤²¤Î¥µ¡¼¥É¡¦¶â¾ë²Â¹¸¡££³Ç¯À¸¤Ë¤Ï¡¢¶ËÃ¼¤Ë¤«¤¬¤ó¤Ç¹½¤¨¤ë¡Ö¥À¥ó¥´¥à¥·ÂÇË¡¡×¤ÎÈæ²ÅÃé»Ö¤ä¡¢º¸Â¤òÂç¤¤¯¾å¤²¤Æ¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ëµÜÎ¤¹ÌÊ¿¤Ê¤É¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¥»¥ª¥ê¡¼¤òÊ¤¤¹¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌîµåÌ¡²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¸ÄÀÇÉÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¹Ã»Ò±à¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸ª¤ò²õ¤·¤Æ³°Ìî¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±µéÀ¸¤ÎÀ®Äì¡ÊÏÂÎ¼¡Ë¤¬¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤¦¤Þ¤¯¥ê¡¼¥É¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¡¢´ÆÆÄ¤Ë¿Ê¸À¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ø¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ø²ó¤ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÈæ²Å¤µ¤ó¤¬²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÂåÂÇÀìÌç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Îº¢¤«¤éº¸ÂÇ¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º¸Åê¤²¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎºÝ¤ËÆÃ¤ËÉÔÍø¤À¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ä¹Îæ¤Ï¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±É¸÷¤¢¤ë¹Ã»Ò±à¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º¸Åê¤²¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Èº¸Åê¤²¤Î¥µ¡¼¥É¤¬Æ±»þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤âÆáÇÆ¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÚÃ»»þ´Ö¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤Îý½¬¤òÄÉµá¡Û
¡¡ÆáÇÆ¤Ï¡¢µìÀ©ÆóÃæ¤È¤·¤Æ¸©²¼Í¿ô¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ç¤¢¤ê¡¢Àï¸å¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎË¤·â¤Çµå¾ì¤¬²õ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¸©Âç²ñ¤¬ÆáÇÆ¹â¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÍ³½ï¤¢¤ë³Ø¹»¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¿Ê³Ø¹»¤æ¤¨¤Ë¡¢Îý½¬»þ´Ö¤Ï²Æ¾ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Æ£³»þ´Ö¡¢Åß¾ì¤Ï2»þ´Ö¤·¤«¤È¤ì¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤Ï¡¢²Æì¿å»º¤ä²Æì¾°³Ø¤Î¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢±ºÅº¾¦¤äÃæÉô¾¦¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦¶È·Ï¤Î¸øÎ©¹â¹»¤¬Ê³Æ®¤·¡¢¸©Æâ¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤ÎÆáÇÆ¤ÎÂçÌö¿Ê¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â³°Éô¥³¡¼¥Á¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÃÓÂ¼±Ñ¼ù¤Î¼êÏÓ¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯£²Ç¯È¾¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ç¡¢ÆáÇÆ¹â¹»¤ÎÀßÈ÷¤äÎý½¬ÎÌ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Ã»½ê¤ò¶ºÀµ¤·¤Æ¾¡Éé¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë½àÈ÷¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÃÓÂ¼¤Ï¡¢Ã»½ê¤òÊä¤¦¤è¤ê¤âÄ¹½ê¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹Êý¿Ë¤òºÎÍÑ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÅö¤Æ¤ë¥¹¥â¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¾è¤»¤Æ±ó¤¯¤ØÈô¤Ð¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£
¡Ö¶¯¹ë¹»¤¬10¤ÎÎý½¬ÎÌ¤Ç£±¤òÃÎ¤ë¤Ê¤é¡¢¥¦¥Á¤Ï£²¤ÎÎÌ¤Ç£±¤òÃÎ¤ì¤ÐÂÐÅù¤À¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÀâ¤¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¸úÎ¨²½¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½àÈ÷¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÁ´ÌÌ»È¤¨¤ë»þ´Ö¤¬£±»þ´Ö¤·¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦Í¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤ä¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¡¢ÆâÌî¤Ï»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢ÆâÌî¥Î¥Ã¥¯¤ä¥Ð¥ó¥ÈÎý½¬¤ò¤¹¤°¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëµ¡ÉÒ¤ÊÆ°¤¤Ç½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤ËÎý½¬»î¹ç¤Ç¤ÏÁª¼ê¤Ë¥¬¥à¤ò³ú¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ûÎÁ¤ä¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁª¼ê¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡£
¡¡¿åÊ¬Êäµë¤Ë¤·¤Æ¤â¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë»þ´Ö¤¬ÀË¤·¤¤¤¿¤á¡¢¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ë¿å¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¡¢¼«Í³¤Ë°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÃ»¤¤»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤Îý½¬¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤À¡£¡Ú²Æì¿å»º¤ò±äÄ¹¤ÇÇË¤ê¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡Û
¡¡²Æ¤Î¸©Âç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡×¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ã¯¤âËÜµ¤¤Ç¹Ô¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÀï¤ÎÆîÉô¾¦¤Ë10ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢2²óÀï¤Ï¶ñ»ÖÀî¤Ë8ÂÐ2¡¢3²óÀï¤Ï±ºÅº¤Ë8ÂÐ1¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¾¡¤Á¿Ê¤á¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç½Õµ¨Âç²ñÍ¥¾¡¹»¤Ç¤¢¤êÂè£±¥·¡¼¥É¤ÎÃæÉô¾¦¤Ë£¶ÂÐ£²¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀª¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ½à·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î½©µ¨Âç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î±ºÅº¾¦¡£
¡Ö½à·è¾¡¤Î±º¾¦Àï¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÀ®Äì¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÇØ¶Ú¤¬¥Ü¥³¥Ã¤ÈËÄ¤é¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï0ÂÐ0¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¾¡¤Á±Û¤¹¤Þ¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡Ù¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢7²ó¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¾¡¤Á±Û¤·¤Æ......·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Ï·ÑÅê¤·¤Æ£²ÂÐ£±¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡Ø¤µ¤¢¡¢·è¾¡Àï¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡·è¾¡¤ÏÌ¾¾¡¦ºÏµÁ¹°´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë²Æì¿å»º¡£¤¸¤Ä¤ÏÆáÇÆ¤Î¥¨¡¼¥¹À®Äì¤Ï¸©Æâ¶þ»Ø¤Î¹¥Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆáÇÆ¤ÏºÏ¤«¤é²¿ÅÙ¤âÎý½¬»î¹ç¤ò¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï¤ª¤í¤«¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹²Æì¿å»º¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Ä¤âÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·è¾¡Àï¡¢ÆáÇÆ¤ÏÆóÈÖ¼ê¤ÎË¸¶·¼¿Í¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£¥Ä¡¼¥·¡¼¥à·Ï¤Îµå¤¬ÌÌÇò¤¤¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢²Æì¿å»ºÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ»î¹ç¤Ï£³ÂÐ£°¤ÈÆáÇÆ¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç£¹²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡£¹²óÌµ»àËþÎÝ¤«¤é¥¨¡¼¥¹¤ÎÀ®Äì¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤âÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢»î¹ç¤Ï±äÄ¹¤ËÆÍÆþ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆáÇÆ¤Ï10²óÉ½¤Ë£²ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ò£°ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¾¡Íø¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢»°ÎÝÂ¦¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿ÆáÇÆ¹â¹»¤ÎÂç±þ±çÃÄ¤¬¤¤¤Ã¤»¤¤¤Ë²¼¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò²õ¤¹¤È¤¤¤¦ÄÁ»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤Û¤É¡¢ËÌÃ«¸ø±àÌîµå¾ì¤Ï´¿´î¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹Îæ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤Î¤³¤È¤è¤ê¡¢À®Äì¤Î¥±¥¬¤¬¿´ÇÛ¤Ç......¡£¤¿¤À¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â½éÀï¤¬Âç²ñ£·ÆüÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¨¡¼¥¹¤¬²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ïµ¤¸å¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»î¹ç¤ËÎ×¤á¤¿¡£
¡Ú¹Ã»Ò±à½éÀï¤Ç·àÅª¾¡Íø¡Û
º¸Åê¤²¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÆáÇÆ¹â¹»¡¦Ä¹ÎæÍ¦Ìé¡¡photo by Sankei Visual
¡¡£¸·î14Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÃæµþ¾¦¡Ê´ôÉì¡Ë¤È¤Î½éÀï¡¢£±²óÎ¢¤ÎÀèÆ¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼µÜÎ¤¤ÎÂ¤òÂç¤¤¯¾å¤²¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿´ÑµÒ¤¿¤Á¤Ï°ìÍÍ¤Ë¹âÍÈ¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤ó¤À......¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï!?¡×
¡¡¤½¤·¤Æ£±²óÎ¢¡¢ÆáÇÆ¤¬¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¡¢¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´ÑµÒÀÊ¤«¤é¡Ö¤ª¤ª¤©¡¼¡×¤È¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ë¡£º¸Åê¤²¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¥µ¡¼¥É¤ò¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤À¡£Åö»þ¥µ¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶â¾ë¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¹Ã»Ò±àÎý½¬¤Î»þ¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹çÅöÆü¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæµþ¾¦Àï¤Ç¤Ï¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤â¤¦£µ²ó¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£±äÄ¹11²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷µ¡²ñ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î£±²ó¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡±äÄ¹10²óÎ¢¤ÎÃæµþ¾¦¤Î¹¶·â¡£Æó»à»°ÎÝ¤È°ìÂÇ½Ð¤ì¤Ð¥µ¥è¥Ê¥é¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ¥µ¡¼¥É¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¥´¥í¤ò¶â¾ë¤¬·Ú²÷¤Ë¤µ¤Ð¤¡¢¥¯¥ë¤Ã¤ÈÈ¿Å¾¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ11²óÉ½¡¢ÆáÇÆ¤ÏÆó»àÆóÎÝ¤«¤éÃæµþ¾¦¤Î¥·¥ç¡¼¥È¡¦¾¾ÅÄÀë¹À¡Ê¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Û¤«¡Ë¤Î°Á÷µå¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢£²ÂÐ£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼¡¤Î°é±Ñ¡ÊÊ¼¸Ë¡ËÀï¤Ï¡¢Ä¹Îæ¤ò¤Ï¤¸¤á¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²ÂÐ£·¤È£µÅÀ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿£·²óÎ¢¡¢Æó»àËþÎÝ¤ÇÂåÂÇ¤Ë½Ð¤¿Èæ²Å¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö´¿À¼¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¹½¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ø¤ª¤ª¡¼¤Ã¡Ù¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¤À¼¤¬µ¯¤¤¿¤È¡¢¤¢¤È¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Í£°ìÌµÆó¤Î¡Ö¥À¥ó¥´¥à¥·ÂÇË¡¡×¤Ë´ÑµÒ¤ÏÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¡¢¤Ä¤¤¾Ð¤¤¤âÍ¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤ÎÆáÇÆ¤Ï°é±Ñ¤Ë£²ÂÐ12¤ÈÂçÇÔ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸ÄÀÇÉ½¸ÃÄ¤ÎÆáÇÆ¤Ï¹Ã»Ò±à¤ÎÎò»Ë¤ËÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²Æì¤ËÌá¤ê¡¢Ä¹Îæ¤é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·¥Á¡¼¥à¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿ÌðÀè¡¢»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¡£