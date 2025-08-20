「お得すぎ」Amazonでオムツまとめ買いすると何度でも1200ポイントもらえる【8月29日(金)まで】
育児中に大量消費する必需品といえば「オムツ」。実は…Amazonでお得に買える裏技があるんです！
Amazonでは現在「日用品お得フェア」が開催中。こちらは、対象になっている商品を5,000円以上購入すると500ポイント、もしくは10,000円以上購入で1,200ポイントが貰えるキャンペーンとなっており、まとめ買いを考えている方にはかなり嬉しい企画！
■何度でもポイントが貰える超お得キャンペーン！「日用品お得フェア」
Amazonで日用品がお得に買えるこちらのキャンペーンは、1回のお買い物で条件をクリアをすると毎回ポイントが付与されるシステムになっているので、対象商品の合計金額が10,000円以上になる場合、2回に分けて5,000円分ずつ注文することでそれぞれで500ポイントもらえることに！
また、20,000円以上購入する場合は10,000円分ずつの注文でこちらもそれぞれで1,200ポイントがゲットできるので、キャンペーン期間中はポイント獲得条件に合わせて分けて注文するのがおすすめです。
【キャンペーン期間】
2025年7月30日(水)09時00分 〜 8月29日(金)08時59分
【ポイント獲得条件】
▶1回のお買い物で対象商品を合計5,000円(税込) 〜 9,999円(税込)購入された場合、500ポイントを付与。
▶1回のお買い物で対象商品を合計10,000円(税込)以上購入された場合、1,200ポイントを付与。
▶キャンペーン期間中、1回のお買い物ごとに条件を満たせば、何度でもポイントが付与されます。
▶獲得したポイントはキャンペーン終了後、40日間ほどで付与されます。付与状況はAmazonのマイポイントページから確認できます。
【対象商品カテゴリー】
ビューティー、ドラッグストア(オムツ含む）、食品・飲料、ペット、酒類カテゴリーの一部対象外カテゴリーを除いた商品。
※医薬品(動物含む)、高度/特定管理医療機器はキャンペーン対象外となります。
ちなみにこちらのキャンペーン、対象商品はAmazon.co.jp が販売する商品のみとなっており、Amazonマーケットプレイスの商品、定期おトク便での注文（「申し込む」のボタンをクリックした注文）、Amazonのネットスーパー(AmazonフレッシュおよびAmazonおよびAmazonと提携している提携ネットスーパー) からの注文、「今すぐ買う」での注文は対象外となるので注意…！「Amazon.co.jp が販売」と表示されていることを確認して注文しましょう。
そのほか、クーポンや他のキャンペーンと併用できないこと、配送料やギフトラッピング費を含んだ各種手数料は購入金額に含まれないことにも注意が必要です。商品の合計金額がキャンペーンの対象金額を満たしていることをチェック！
さらに、Amazonプライム会員に登録されている方は配送料が一部無料になる特典もあるので、会員になっていない方は、30日間のお試し期間が利用できるこの機会に試してみてはいかがでしょうか。
■「日用品お得フェア」対象おすすめオムツ8選
▶【パンツ Lサイズ】グーン ぐんぐん吸収パンツ おむつ (9~14kg) 174枚(58枚×3) [ケース販売] 【Amazon.co.jp限定】 ≪ディズニーデザイン≫
●￥5,380→【5%OFF】￥5,111
Amazonレビュー★4.3を獲得しているオムツ。吸収力やコスパ◎！
▶【パンツ Lサイズ】グーンプラス やわらかタッチ おむつ (9~14kg) 132枚(44枚×3) [ケース販売] 【Amazon.co.jp限定】 ≪ディズニーデザイン≫
●￥4,980→【5%OFF】￥4,731
「肌触りが柔らかくて快適！」「締め付け感がないのにフィットしてる」など、レビューでも高評価。
▶【パンツ Lサイズ】パンパース オムツ さらさらケア (9~14kg) 224枚(56枚×4パック) [ケース品] 【Amazon.co.jp限定】
●￥8,280→【5%OFF】￥7,866
過去1か月で6000点以上購入されており、吸水性、通気性ともに評価の高いオムツ！
▶パンパース 【パンツ Mたっちサイズ】 オムツ 肌へのいちばん (6~12kg) 186枚(62枚×3パック) [ケース品] 【Amazon.co.jp限定】
●￥6,680→【5%OFF】￥6,346
Amazonレビュー★4.7の大人気のオムツ。「ふかふかで安心感がある」など評価も◎！
▶【パンツ Lサイズ】 パンパース オムツ 通気性プラス (9~14kg) 184枚(46枚×4パック) [ケース品]
●￥7,788→【5%OFF】￥7,399
薄くて持ち運びしやすいのに吸水性バツグン！とレビューで嬉しい声多数。
▶【Amazon.co.jp限定】【パンツ Lサイズ】メリーズ モレ0へ！ずっと肌さら (9~14kg) 162枚 (54枚×3)[ケース品]
●￥6,569→【21%OFF】￥5,206
過去1か月で5000点以上購入されている漏れ防止効果の高いオムツ。蒸れも少ないとの声も♪
▶【Amazon.co.jp限定】【パンツ Mサイズ】 メリーズずっと肌さらエアスルー (6~11kg)186枚 (62枚×3) [ケース品]
●￥6,569→【21%OFF】￥5,206
「肌に触れる部分がふわふわ！」「肌荒れしにくい！」なとレビューでも高評価！
▶【Amazon.co.jp限定】【テープ 新生児サイズ】メリーズ ファーストプレミアム (お誕生~新生児用5000ｇ) 60枚
●￥1,718→【7%OFF】￥1,598
肌触りと使いやすさが評価されている新生児用オムツ。Amazonレビューも★4.4と高評価。
■あわせて知りたい！「Amazonらくらくベビー」
子育てグッズを買う方にあわせておすすめしたいのが「Amazonらくらくベビー」というサービス。こちらは、妊娠前から妊娠中、さらに出産後のにも使えるサービスとなっています！
妊娠・出産・産後に必要なものをリストにして管理することができるほか、リストアップした商品を「欲しいものリスト」に登録して家族に共有することもできます♪
さらにこちらのサービス、登録すると上記を含めた超お得で嬉しい特典が4つもついてくるんです！どれも魅力的なので、早速ご紹介していきますね。
▶条件を満たすと、Amazonで販売しているマタニティ・ベビー用品のサンプル品詰合せボックスを無料でプレゼント。
※サンプル品の内容は、時期により変動します。
▶出産や赤ちゃんに必要なものをリストで簡単に管理。
▶プライム会員の場合、対象のベビー用品が表示価格の10％OFFに！（最大1万円OFF）
※プライム会員以外のお客様は5％OFF（最大5,000円OFF）。
▶オムツから日用品まで、お得な商品が多数のAmazonらくらくベビー登録者限定セールにご招待。
ちなみに、出産準備お試しBoxをもらう条件には、プライム会員の登録や「Amazonらくらくベビー」の登録後に30商品以上をリストに追加、さらに合計700円以上の商品を購入する。などがあるので、条件をしっかりチェックするのを忘れずに！
「日用品お得フェア」や「Amazonらくらくベビー」などのキャンペーンやサービスを活用して、楽しくお得に買い物するのもいいですね♪
