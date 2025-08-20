（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339

サンリオキャラクターズの「アクリルミラークリップコレクション」が新登場！　ちょこっと身近なモノに取り付けて、ちょこっと身だしなみをチェックするのにとっても便利で可愛いですよ♪

サンリオの人気キャラクターが「アクリルミラークリップ」になって、カプセルトイに登場！
本アイテムは約5cmのミニサイズで、ポーチに忍ばせて手鏡として使うのにぴったり♪
裏面には安全ピン＆クリップがついているので、IDカードホルダーやカバンのストラップ部分などにつけて、さっと身だしなみチェックができるのも便利です。

ラインナップは「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「シナモロール」の全6種。
おともだちと一緒に、ハートからひょっこり顔を出すサンリオキャラクターズが可愛い♪

実用性もかわいさも兼ね備えたアイテム、ぜひこの機会にゲットしてね！

