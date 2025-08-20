【サンリオ】ちょこっと見に便利で可愛い「アクリルミラークリップ」♪
サンリオキャラクターズの「アクリルミラークリップコレクション」が新登場！ ちょこっと身近なモノに取り付けて、ちょこっと身だしなみをチェックするのにとっても便利で可愛いですよ♪
☆フォルムもデザインも可愛い「アクリルミラークリップ」をチェック！（写真8点）＞＞＞
サンリオの人気キャラクターが「アクリルミラークリップ」になって、カプセルトイに登場！
本アイテムは約5cmのミニサイズで、ポーチに忍ばせて手鏡として使うのにぴったり♪
裏面には安全ピン＆クリップがついているので、IDカードホルダーやカバンのストラップ部分などにつけて、さっと身だしなみチェックができるのも便利です。
ラインナップは「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「シナモロール」の全6種。
おともだちと一緒に、ハートからひょっこり顔を出すサンリオキャラクターズが可愛い♪
実用性もかわいさも兼ね備えたアイテム、ぜひこの機会にゲットしてね！
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339
