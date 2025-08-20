映画予約の8割が『鬼滅の刃』…韓国でもヒットは確実か　“旭日旗デザイン”耳飾りなどで議論も

日本で快進撃を続ける映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』が、公開を控える韓国でも大ヒットを予告している。

8月20日午前10時現在、韓国・映画振興委員会の映画館入場券統合ネットワークによると、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』は81.1％のリアルタイム予約率を記録し、全体予約率1位を占めている。

予約観客数は65万5026人にのぼる。

『劇場版「鬼滅の刃」』シリーズは、2016年に連載を開始した吾峠呼世晴の漫画『鬼滅の刃』を原作とする。原作は累計発行部数が2億2000万部を突破し（2025年7月17日時点）、世界的な人気を獲得した。2019年にTVアニメが放送開始され、爆発的なブームを巻き起こした。

2020年には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が公開。韓国でも累計観客動員数218万人を突破し、日本TVシリーズ劇場版として歴代ボックスオフィス1位に輝いた。

（画像＝Animax Broadcasting Korea）『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』韓国版ポスター

ただ、韓国では『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』は公開を前に、さまざまな議論も浮上している。

主人公・炭治郎の耳飾りが旭日旗のデザインを想起させる点や、劇中の「鬼殺隊」が日本の学徒兵を連想させる点などから、日本の軍国主義を美化しているとの批判があるのだ。実際、8月9日には、プロ野球LGツインズ対ハンファ・イーグルスの試合で『鬼滅の刃』のキャラクター・炭治郎と禰豆子による始球式イベントが予定されていたが、批判が殺到して中止となった。

こうした議論は、2021年に韓国で『無限列車編』が公開された際にも浮上していた。当時、耳飾りが議論の中心となり、制作側は韓国版で修正を加え、Netflix公開後も同様の指摘を受け再び修正した経緯がある。

それでも論争のなかで、高い予約率を記録しており、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』は強固なファンの支持を受け、順調なスタートが確実視されている。

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』は韓国で8月22日に公開される予定だ。