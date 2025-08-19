オリジナルデザインのドラえもんをモチーフにした新商品4種が9月3日にドラえもんオフィシャルショップ「ドラえもん未来デパート」にて発売される。

【写真】豪華な王冠を身に着けたドラえもんのぬいぐるみ

9月3日はドラえもんお誕生日。ドラえもん未来デパートオリジナルデザインのバースデイグッズ4種が登場決定。

今年のバースデイグッズは、豪華な王冠とふわふわのマントを身に着けたドラえもんの「ぬいぐるみ」をはじめ、大好物のどら焼きを手にして満面の笑みを浮かべる、オリジナルデザインのドラえもんを使用した「ピンズ」と「ポストカード」のほか、ドラえもん未来デパート店舗限定で購入可能な「切手」がラインアップ。

ポストカードにはキラキラの箔押し加工を施したり、ピンズの王冠部分はラメとストーンをあしらったりと、お祝いムードにぴったりのアイテムがそろう。

新商品の販売に合わせて、ドラえもん未来デパートとドラえもん未来デパートオンライン、THE DORAEMON STOREにて、ドラえもん バースデイ2025アイテムを含めて商品を7,000円（税込）以上購入すると「ドラえもん未来デパートオリジナル 真空ステンレスサーモタンブラー ドラえもん バースデイ2025」がプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）