のん、『ROCKETMAN FES』への出演に「心唸る夜でした」
俳優・アーティストののんが18日、アメーバオフィシャルブログを更新。
音楽イベント「ROCKETMAN SUMMER FES’2025『thank you for the music!』」に出演したことを報告し、ROCKETMAN名義で歌手活動するタレント、ふかわりょう、元ピチカート・ファイヴの小西康陽らとの共演や、舞台裏での貴重なオフショットを多数公開した。
ROCKETMAN（ふかわりょう）が主催する夏フェスイベント「thank you for the music!」は、今回、９年ぶりに復活。ふかわが2010年から2016年まで７年連続で毎年夏に開催していた音楽イベントで、2024年８月、50歳の誕生日と共に芸歴30周年を迎え、「R-1グランプリ」挑戦、流那やのんとのコラボ楽曲の発表、バカリズムやYOUとの記念トークライブ開催など、多くのことに挑戦してきたアニバーサリーイヤーの集大成として「ROCKETMAN SUMMER FES」が行われることとなった。
この日、のんは「夏の思い出」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「ROCKETMAN SUMMER FES'2025 すてきな夏の思い出ができました」と切り出し、同フェスに出演した喜びを報告。
ふかわ、小西とのコラボステージでは、楽曲「no worries」を披露。「素晴らしい楽曲をライブでお送りできたことが幸せ！」と興奮冷めやらぬ様子でつづり、「様々な素晴らしい音楽達がぎゅっと凝縮されテンションが上がり心唸る夜でした」とイベントの熱気を振り返った。
ステージ裏で撮影したふかわ、小西との２ショットをはじめ、「ばってん少女隊のみなさんの軽やかなパワーにもふわふわ」とアイドルグループ・ばってん少女隊のメンバーと満面の笑みでピースサインをする集合ショット、DJ KOOとの2ショット、お笑いコンビ「しずる」の純、2013年に放送された岩手県沿岸部の久慈市などを舞台にし、のんが主演を務めた第88作目の連続テレビ小説『あまちゃん』（NHK総合ほか）で共演した女優の美保純との仲睦まじい３ショットや２ショットなど、貴重な舞台裏の交流ショットとともに「お久しぶりですの出会いもあり、たくさん興奮した。奇跡の夏でした」と、音楽と人とのつながりから生まれた“夏の奇跡”をしみじみとつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「なかなか楽しいライブだったのですね」「まさかの美保純さん登場」「音楽で楽しい思い出、良かった」「音楽の素晴らしさ」「カッコいい！」「活躍してて、見て嬉しい！」「じぇじぇじぇ」「おお、美寿々さんとツーショット」「あっ！みすずさんビックリした時は「じぇ」って言うのさ！嬉しいツーショットですね」「わあ〜楽しそう」「美保純さん・美寿々さんとの出会いは、懐かしかったでしょうね」「何よりのんさまの素敵な夏の思い出になった事がうれしい」「美保純さんお久しぶり」「素敵な夏の思い出いっぱいの写真ありがとう」などの声が寄せられている。
