フライパンでつくるソース焼きそば 野菜たっぷり by保田 美幸さん【材料】（2人分）豚肉(こま切れ) 100g<下味>酒 小さじ 1砂糖 小さじ 1/2しょうゆ 大さじ 1/2キャベツ 1枚ピーマン 1個ナス 3本サラダ油 適量<調味料>砂糖 小さじ 1オイスターソース 大さじ 1中華麺 2玉水 150mlソース(付属) 2玉分青のり 適量かつお節 適量紅ショウガ(細切り) 適量【下準備】1、ボウルに＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚肉をからめる。キャベツはザク切りにする。2、ピーマンは縦半分に切り、種とヘタを取って細切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜておく。【作り方】1、ナスはヘタを切り取り、縦半分に切って幅7〜8mmの斜め切りにしてフライパンに移し、サラダ油を加えて中火で炒める。途中でサラダ油が足りなくなったら足してください。2、ナスに柔らかく火が通ったら豚肉とキャベツを加えて炒め合わせ、さらに＜調味料＞を加えて炒め合わせていったん取り出す。3、(2)のフライパンに中華麺と水を入れて中火にかけて麺をほぐし、煮たったらフライパンに蓋をして弱火で1分蒸す。4、ピーマンを加えて強火で炒め合わせ、水分がなくなったらソースを加え、(2)を戻し入れて炒め合わせ、器に盛る。5、青のり、かつお節、紅ショウガをのせる。