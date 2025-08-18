【第4試合展望】第107回全国高校野球選手権は19日、準々決勝4試合が行われる。第4試合は激戦を勝ち上がってきた沖縄尚学（沖縄）と東洋大姫路（兵庫）が激突。ベスト8で大会屈指の好カードが実現した。

沖縄尚学は金足農（秋田）、鳴門（徳島）、仙台育英（宮城）と強豪を相手に競り勝ってきた。エース末吉良丞（2年）は金足農戦で1―0完封勝利。仙台育英戦は169球で延長10回タイブレークを制してきた。その影響が大きい。東洋大姫路戦は、鳴門戦に先発して5回無失点の新垣有絃（2年）が強力打線をどれだけ抑えるかで試合の展開が決まりそうだ。

東洋大姫路も済美（愛媛）、花巻東（岩手）、西日本短大付（福岡）と相当ハードな戦いを勝ち抜いてきた。原動力は勝負強い打線だ。2番の木本琉惺（3年）はここまで打率・600。中軸の白鳥翔哉真（3年）は3試合7打点で得点圏打率・750を誇る。エース木下鷹大（3年）は3試合で374球を投げている。西日本短大戦に先発した森皐葵（3年）か、ケガを乗り越えた注目右腕・阪下漣（3年）に出番がありそうだ。

ともに激戦区を勝ち抜いてきた両チーム。沖縄尚学は昨秋の九州王者で東洋大姫路は秋春の近畿王者。至高の戦いになりそうだ。