『強くてニューサーガ』第8話 カイルは女魔族・ユーリガと交戦！
2025年7月からABC、TOKYO MX、BS12、AT-Xにて放送開始となる『強くてニューサーガ』、第8話のあらすじと先行場面カットが公開された。
TVアニメ『強くてニューサーガ』は、シリーズ累計100万部突破の原作・阿部正行、原作イラスト・布施龍太が手掛ける同名小説と、同じく三浦純が描く同名コミックスのTVアニメ化作品。
魔族の侵攻によりボロボロになった世界で、主人公が魔王討伐を果たすが自身も力尽きようとしていたその時、光りに包まれ4年もの時を遡り、二度と同じ悲劇を繰り返さぬよう、前世の記憶と経験を武器に2周目の人生に挑む冒険譚だ。
このたび、第8話「暗躍する者たち」のあらすじと先行場面カットが公開された。
＜第8話「暗躍する者たち」＞
カイルが目にしたのは、無惨に殺害されたアルザードの亡骸と、その傍に立つ女魔族・ユーリガだった。咄嗟に身構え攻撃を繰り出したカイルはユーリガと交戦する。
一方、ゴウはシルドニアに助言を仰ぎながら開発を進めていた。休憩時間にセランはこの街のどこかにあるという聖剣ランドの話を聞き興味を示す。その時、ガザスの家を何者かが襲撃して…
＞＞＞第8話の先行場面カットをすべてチェック！（写真8点）
（C）2025 阿部正行・アルファポリス／強くてニューサーガ製作委員会
