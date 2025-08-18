8月16日に徳島市の老人ホームで、県出身のプロのオペラ歌手らによるミニコンサートが行われました。



ミニコンサートは、徳島市の有料老人ホーム・カメリアが、入居者にプロの歌を楽しんでもらおうと開きました。



歌を披露したのは、ともに世界の舞台で活躍しているプロのオペラ歌手・吉原輝さんと、県出身の若槻量子さんです。





2人は「ふるさと」や「この道」などの童謡やクラシックを10曲ほど、入居者やその家族、約50人に披露しました。戦後80年を迎え、この日は戦時中に親しまれた歌も披露されました。（入居者）「たいへんよかった、本物の発声聞かせてもらって」「やっぱり鍛えている人は違うんやな、ということを特に感じました」「私自身も家内を連れてここに十数年いますけど、いい時もあるし悲しい寂しい時もあるわけで」「こういう時が、一番幸せを感じる時やと思います」（オペラ歌手・若槻量子さん）「皆様よく聞いてくださって、嬉しい時間というか、ありがたい時間」（オペラ歌手・吉原輝さん）「近い距離で皆さんと一体になる感じで演奏させてもらって、演奏してても嬉しいです」「ずっと皆さんお元気でいてもらって、我々の親に対する気持ちと同じ気持ちを込めて歌っています」最後に入居者らは、プロのオペラ歌手と一緒に合唱も行い、楽しいひと時を過ごしました。