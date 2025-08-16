³«ËëÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î±óÆ£¹Ò¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©¡¡¡Ö±¦SB¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏµÚÂèÅÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè1Àá¤¬15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÈÂÐÀï¡£37Ê¬¤Ë¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢49Ê¬¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£64Ê¬¤È76Ê¬¤Ë¤ÏÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢88Ê¬¤Ë¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¸å¡¢90¡Ü4Ê¬¤Ë¤Ï±óÆ£¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤¬¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤òµó¤²¡¢4¡Ý2¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿±óÆ£¤Ï2¡Ý0¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿60Ê¬¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢72Ê¬¤«¤é¤ÏÃæÈ×¤Î°ì³Ñ¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¹¹¡£°ìÅÙ¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤·¤ÆÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Áª¼êºÎÅÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTHIS IS ANFIELD¡Ù¤Ï±óÆ£¤Ë¡Ö5¡×ÅÀ¤ò¤Ä¤±¡¢¡Ö±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢10Ê¬¸å¤Ë¤ÏÃæÈ×¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ü¤·¤¿¡£¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤Ë¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬·ÁÀ®¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤È¡¢²¿ÅÙ¤«ÎÉ¤¤²ðÆþ¤ò¸«¤»¡¢¥µ¥é¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ»æ¡Ø¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¦¥¨¥³¡¼¡Ù¤Ï±óÆ£¤Ë¡Ö6¡×ÅÀ¤ò¤Ä¤±¡¢¡Ö±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¥»¥ó¥È¥é¥ë¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥À¡¼¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ü¤·¤Æ¡¢4ÅÀÌÜ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
