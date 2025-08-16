¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025¡Û¹ª¤ß¤Ê¥ê¡¼¥É¤Ç¡Ö³Ê¾å¡×·òÂç¹âºê¤òËÝÏ®¡¡µþÅÔ¹ñºÝ¤ÎÊá¼ê¡¦Ãö¸ÔÎ°²ç¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ø·òÂç¤¬¾¡¤Ä¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç...¡×
¡¡¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢½¼¼Â´¶¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö³Ê¾åÁê¼ê¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¾¡Íø¥Á¡¼¥à¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¸½¤ì¤¿µþÅÔ¹ñºÝ¤ÎÀµÊá¼ê¡¦Ãö¸ÔÎ°ºã¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡Ú²¼ÇÏÉ¾¤Ç¤Ï·òÂç¹âºê¤¬Í¥°Ì¡Û
Í¥¾¡¸õÊä¤Î·òÂç¹âºê¤Ë¾¡Íø¤·¤¿µþÅÔ¹ñºÝ¤ÎÀ¾Â¼°ìµ£¡Ê±¦¡Ë¤ÈÃö¸ÔÎ°ºã¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
¡¡£¸·î13Æü¡¢¹Ã»Ò±à½éÀï¶þ»Ø¤Î¹¥¥«¡¼¥É¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡¢µþÅÔ¹ñºÝÂÐ·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¡£²¼ÇÏÉ¾¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍ¤ÈÊÂ¤ÖÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë·òÂç¹âºê¤¬Í¥°Ì¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¤Ï·òÂç¹âºê¤Î¸Ø¤ë¹ë²ÚÅê¼ê¿Ø¤«¤é£¶ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£¼é¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤ÎÀ¾Â¼°ìµ£¤¬£³¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¡££¶ÂÐ£³¤ÇµþÅÔ¹ñºÝ¤¬²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¹ñºÝ¤Ïºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢À¾Â¼¤éºòÇ¯¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¼Ô¤âÊ£¿ô»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¾®ËÒ·û·Ñ´ÆÆÄ¤¬¡ÖºòÇ¯¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤è¤¯Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Î¥¦¥Á¤ÏËÜÅö¤ËÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á°É¾È½¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¹¥Êá¼ê¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£µþÅÔ¹ñºÝ¤Ë¤ÏÃö¸Ô¡¢·òÂç¹âºê¤Ë¤Ï¾®ËÙ¹°À²¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦Àð¤ÎÍ×¤¬¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢Ì¾¾¡Éé¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡Î¾¹»¤Ïº£½Õ¤ËÎý½¬»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãö¸Ô¤¬¡ÖÀ¾Â¼¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢£¹ÅÀ¤¯¤é¤¤¼è¤é¤ì¤ÆÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¤Î»´ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¾®ËÒ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ÎÇÔÀï¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö·òÂç¤µ¤ó¤Ï¥»¥ó¥Ð¥Ä¡ÊµþÅÔ¹ñºÝ¤ÏÉÔ½Ð¾ì¡Ë¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¾®ËÒ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤¤ì¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Â¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºò²Æ¤Ë¡ÖËâµå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬ÂåÌ¾»ì¤À¡£ºÇÂ®146¥¥í¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¶¯Îõ¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤À¤í¤¦¡£
¡¡·òÂç¹âºê¤ÎÀÄ胗ÇîÊ¸´ÆÆÄ¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤«¤éÀ¾Â¼¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»°¿¶¤ò¼è¤ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÈÂÇ¤¿¤»¤ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤È¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÀÄ胗´ÆÆÄ¤ÏÂ³¤±¤Æ½ÅÍ×¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¤Ïº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¥¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ¤Á¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¡¢º¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ø¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤Þ¤Àµ¡¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¡£¡Ê£±¡¢£²ÈÖÂÇ¼Ô¤Î¡ËÀÐÅÄ¡ÊÍºÀ±¡¿£²Ç¯¡Ë¡¢²ÃÆ£¡ÊÂçÀ®¡¿£³Ç¯¡Ë¤¬½ÐÎÝ¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡·²ÇÏÂç²ñ¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤À¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ19¤Î¸þ°ææÆ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ò£·ÈÖ¡¦º¸Íã¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤â¡¢¸þ°æ¤¬º¸ÂÇ¼Ô¤À¤«¤é¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡Öº¸ÂÐº¸¡×¤ÏÁêÀ¤¬°¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Î³°³Ñ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò»ý¤ÄÀ¾Â¼¤Î¾ì¹ç¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬¹¶Î¬º¤Æñ¤Ê¤Î¤À¡£¡ÚÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¶µ·±¡Û
¡¡Êá¼êÌÜÀþ¤Ç¡¢À¾Â¼¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ï¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡£½÷Ë¼Ìò¤ÎÃö¸Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢£±²ó¥Ü¡¼¥ë¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤¬Á°¤Ë½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡£±²óÉ½¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£Êá¼ê¤ÎÃö¸Ô¤Ï¤·¤¤ê¤ËÂÇ¼Ô¤Ë¶á´ó¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥ß¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤ë¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¹¶¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö·òÂç¹âºê¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¼å¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¤Æ¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È³ä¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤òÍ×µá¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¿¤À¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÂÎ¤Î¶á¤¯¤«¤é¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÂÎ¤¬Áá¤¯³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÂÇ¤¿¤µ¤ì¤ë¡£·òÂç¹âºê¤Î£±ÈÖÂÇ¼Ô¡¦ÀÐÅÄ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÆóÎÝ¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂÐº¸ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¹¶¤á¤Ï¡¢Îý½¬»î¹ç¤Ç¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¶µ·±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃö¸Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö·òÂç¹âºê¤Îº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢À¾Â¼¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬¤¢¤Þ¤êÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²ÃÆ£·¯¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò»È¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ãö¸Ô¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤Äµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö½éÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢À¾Â¼¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¾¯¤·¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤¯¤À¤±¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥º¥ì¤ì¤Ð¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£À¾Â¼¤Ï£²ÈÖ¤Î²ÃÆ£¡¢£´ÈÖ¤Î·ª¸¶Êþ´õ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Èº¸ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¡£Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢£µÈÖ¤Î¾®ËÙ¤ò±¦ÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢Ãö¸Ô¤Î¥ê¡¼¥É¤¬ºã¤¨ÅÏ¤Ã¤¿¡££±¥Ü¡¼¥ë¤«¤é£´µåÏ¢Â³¤·¤Æ¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÍ×µá¡£¾®ËÙ¤«¤é¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï£³¥Ü¡¼¥ë£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤«¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤«¡£»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÃ¯¤â¤¬¡¢¤½¤¦Í½ÁÛ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Ãö¸Ô¤Ï°Õ³°¤Êµå¼ï¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÍ×µá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾®ËÙ¤Ï¡Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿¤éÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤À¤±Â³¤±¤¿¤é¡¢ÌÜ¤¬´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡É¨¸µ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¡¢¾®ËÙ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï¶õ¤òÀÚ¤ë¡£Ãö¸Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ñ¿´¤Î¥ê¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æñ¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿µþÅÔ¹ñºÝ¤Ï¡¢£±²óÎ¢¤Ë£²ÅÀ¤òÀè¼è¤¹¤ë¡££²ÅÀÌÜ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£¶ÈÖ¡¦Ãö¸Ô¤ÎÅ¬»þÃæÁ°ÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÁê¼êÊá¼ê¤¬¸ì¤ëÀ¾Â¼°ìµ£¤Î¥Á¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡Û
¡¡¤·¤«¤·¡¢·òÂç¹âºê¤Î¾®ËÙ¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²ÂÇÀÊÌÜ¤È¤Ê¤ë£³²óÉ½¡¢Æó»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡£±¥Ü¡¼¥ë£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¾®ËÙ¤ÏÆ°¤¤¤¿¡£¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¤ò°ú¤¤¤Æ¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¡¢¥Ð¥¹¥¿¡¼ÂÇË¡¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ÎÁÀ¤¤¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¾®ËÙ¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö£±ÂÇÀÊÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡ØÍè¤¿µå¤òÁÇÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤½¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥¿¡¼¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾®ËÙ¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼ÂÇË¡¤ò¸«¤¿Ãö¸Ô¤Ï¡¢¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤éÂÇ¤ÁÊý¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢Æñ¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÌñ²ð¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢À¾Â¼¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò°ú¤Ã¤«¤±¡¢Ë½Åê¤È¤Ê¤Ã¤Æ£±ÅÀ¤ò¼º¤¦¡£¶ÉÌÌ¤ÏÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥È£³¥Ü¡¼¥ë£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¡¢À¾Â¼¤¬Åê¤¸¤¿¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¾®ËÙ¤¬¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡£ÂÇµå¤Ï¥´¥í¤Ç»°ÎÝÀþ¤òÈ´¤±¡¢£²¿Í¤ÎÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¡£°ì»þ¤ÏµÕÅ¾¤È¤Ê¤ë£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®ËÙ¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤È¤«¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤«¤¨¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¾®ËÙ¤Ï£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ë»°¿¶¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Æâ³Ñ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÆ¬¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½Õ¤ËÂåÉ½¹ç½É¡Ê¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¶¯²½¹ç½É¤Î¤³¤È¡Ë¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¡¢À¾Â¼·¯¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥¥ì¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¡Ø¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££±ÂÇÀÊÌÜ¤âÅöÁ³¡¢¡Ø¥¤¥ó¥¹¥é¤â¤¢¤ë¤Ê¡Ù¤ÈÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ãö¸Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®ËÙ¤âÀ¾Â¼¤Î¥Ü¡¼¥ëÊáµå·Ð¸³¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®ËÙ¤Ë¤âÀ¾Â¼¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¼ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶Ê¤¬¤êÉý¤â¡¢Íî¤ÁÉý¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤âÂç¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»î¹ç¤ÏµþÅÔ¹ñºÝ¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡££´²óÎ¢¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÃö¸Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£´²ó°Ê¹ß¤â¡¢Ãö¸Ô¤Ï¹¥¥ê¡¼¥É¤ÇÀ¾Â¼¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¡£·òÂç¹âºêÂÇÀþ¤¬Äã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤ë¤ä¡¢Â¨ºÂ¤Ë¥«¡¼¥Ö¤ò¸ò¤¨¤ÆËÝÏ®¡£À¾Â¼¤â¿¬¾å¤¬¤ê¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¡¢£´²ó°Ê¹ß¤Î£¶¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÈï°ÂÂÇ£²¤ËÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¤¿Ãö¸Ô¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ø·òÂç¤¬¾¡¤Ä¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¢¤ë¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡ÖµþÅÔ¹ñºÝ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¥»¥ó¥¹È´·²¤À¤Í¡×¤È¡¢Ãö¸Ô¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎºÍ³Ð¤òÀä»¿¤·¤¿¡£Âç°ìÈÖ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿µþÅÔ¹ñºÝ¤¬º£¸å¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢À¾Â¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êá¼ê¤ÎÃö¸Ô¤â¥«¥®¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡µþÅÔ¹ñºÝ¤Î¼¡Àï¤Ï16Æü¡¢¹¥º¸ÏÓ¡¦¹À¥¸ÂÁ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë¿ÔÀ¿³Ø±à¡Ê¹áÀî¡Ë¤È¤Î£³²óÀï¤òÀï¤¦¡£
¡¡¹¥¥²¡¼¥à¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¹¥Êá¼ê¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£¹Ã»Ò±à´ÑÀï¤ÎÀÞ¤Ë¤Ï¡¢Êá¼ê¤¿¤Á¤Î»×¹Í¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£