¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡¡¹ØÆþ¤·¤¿²È¤ÎÎÙ¤Ë¶öÁ³½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿ÍÊª¤ò¹ðÇò¡¡¡Ö1Ç¯´Ö¡¢ËÍ¡¢²È¶ãÌ£¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖEXIT¡×¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡Ê39¡Ë¤¬13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤«¤Þ¤¤¥¬¥Á¡×¡Ê¸å11¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹ØÆþ¤·¤¿²È¤ÎÎÙ¤Ë¶öÁ³½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿ÍÊª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦»³Æâ·ò»Ê¤¬Ç®Ë¾¤·¤¿´ë²è¡ÖÅÔÆâ¤ÎÊª·ï¤Î¤³¤È¤Ï²¶¤¬1ÈÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¡£Æ±´ë²è¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤ÎÊª·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥¤¥º¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¡¢ºÇ¤âÀµ²ò¿ô¤¬Â¿¤¤¿Í¤¬¡Ö½éÂå¡¦ÅÔÆâÊª·ï²¦¡×¤Î¤È¤¤¤¦±ÉÍÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¡ÖÀÖºä±ØÅÌÊâ4Ê¬¡×¡ÖÏ»ËÜÌÚ±ØÅÌÊâ9Ê¬¡×¡ÖÃÛÇ¯¿ô11Ç¯¡×¡ÖÁí¸Í¿ô82¸Í¡×¡ÖÀìÍÌÌÀÑ42.79Ö¡×¡Ö9³¬¡Ê13³¬·ú¡Ë¡×¤Ç1LDK¤ÎÉô²°¤ÎÃÍÃÊ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ»³Æâ¤¬¡Ö7980Ëü±ß¡×¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬¡Ö7600Ëü±ß¡×¤È¶á¤¤¶â³Û¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åú¤¨¤Ï¡Ö1²¯2980Ëü±ß¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë»³Æâ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹¤¯¤Ê¤¤Éô²°¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö¤Ê¤ó¤Ü¹Á¶è¡¦ÀÖºä¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¾×·â¡£¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤âÆ±°Õ¸«¤À¤È¤·¤Æ¡Ö1Ç¯´Ö¡¢ËÍ¡¢²È¶ãÌ£¤·¤Æ¡Ä¤¿¤Þ¤¿¤ÞÇã¤Ã¤¿²È¤¬»³Æâ¤µ¤ó²È¤ÎÎÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹ðÇò¤Ë¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤ó¤Í¤ä¡×¤È²È¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶³Ð¤¬»³Æâ¤È¶á¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡×ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤À¡×¤È2¿Í¤ÎÍ½ÁÛ¶â³Û¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤·¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÃÑ¤º¤¤¡×¤ÈÀÖÌÌ¤·¤¿¡£
¡¡¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤ÏºòÇ¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î2²¯±ß¤ÎÉô²°¤ò35Ç¯¥Õ¥ë¥í¡¼¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£