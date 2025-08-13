熊本に加入したFW橋本陸斗が負傷で離脱

J2リーグで17位のロアッソ熊本は、7月30日にヴィッセル神戸から育成型期限付き移籍でFW橋本陸斗を獲得していた。

J2残留争いに向けて活躍が期待されていた橋本だが、8月6日のトレーイング中に負傷したとクラブが発表している。

橋本は東京Vの下部組織からトップチームに昇格。2024シーズンはY.S.C.C.横浜へレンタル移籍してJ3リーグ27試合に出場して1得点を記録。今シーズンから神戸に加入していた。

J1王者で公式戦1試合の出場にとどまっていた20歳は、活躍の場を求めて熊本に加入した。しかし、6日のトレーニング中に負傷して、左膝内側側副靱帯損傷と診断されたという。全治約8週間と診断されており、10月上旬までピッチに立てない公算となっている。

移籍の際には「このチームの勝利に貢献できるよう、日々精進いたします。ファン、サポーターの皆さま、どうぞよろしくお願いします」と意気込みを語っていた橋本だが、負傷によって出鼻をくじかれる形となった。

SNS上ではファンからは「楽しみにしていただけに、余計にショック」「レンタル即負傷とは…」「呪われてるやん」「唯一の補強が即負傷」「嘘だろ」「おーまいがー」「なんてこったせっかくした補強が」「どこまでツイてないん」「待ってます」「陸斗くん楽しみにしてただけに残念」と負傷を嘆く声とともに、「焦らずしっかり治してください」「しっかり治してパワーアップして帰って来れますように」「ラスト6試合期待しとるで」「復帰したら無双してくれい」と、完治させてピッチで暴れてほしいという声も寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）