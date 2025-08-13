タレントのギャル曽根が8月11日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、マンネリになりがちなそうめんを格上げする2つのアレンジレシピを披露した。夏休みの食卓の強い味方であるそうめんの新しい楽しみ方を提案し、多くの視聴者から称賛の声が寄せられている。

【写真】ギャル曽根が作った絶品アレンジそうめんと、夏バテ知らずの豪快な食べっぷり

動画で最初に紹介されたのは、食べ応え抜群の「豚しゃぶネバネバそうめん」である。このレシピの決め手は、練りごま、オクラ、白だしなどを混ぜ合わせた特製の濃厚ダレだ。

ギャル曽根は、ふるさと納税で手に入れたという「お米豚」をそうめんに盛り、満足の一品に仕上げた。調理の過程では「大葉は叩いて香りを出す」といった細やかな工夫も披露し、家庭ですぐに真似できるワンランク上の味わいを提案した。

続いて紹介されたのは、意外な組み合わせがクセになる「タラコクリーム冷製和風そうめん」だ。このレシピは、皮ごと細かく刻んだタラコに白だしと生クリームを加えるだけで作れる手軽さが魅力である。

「もったいないから」と、前の料理で使った大葉とみょうがを無駄なく活用する姿勢を見せつつ、クリーミーながらも和風だしが効いたさっぱりとした味わいの冷製パスタ風そうめんを完成させた。

最後に、大量に茹であげたそうめんを実食も兼ねて食べていく。夏バテを感じさせない食べっぷりを披露した。

また、ギャル曽根は視聴者へ向けて大切なアドバイスを送った。それは、具材やタレをすべて準備し終えてから、そうめんを茹で始めること。この一手間が、最高の状態でそうめんを味わうための秘訣だと語り、茹で時間を守ることの重要性を改めて強調した。

今回の動画に対して視聴者からは、「そうめんアレンジありがとう！」「お蕎麦もやってほしい」といったコメントが寄せられており、その影響力の高さがうかがえる。

（文＝東雲りん）