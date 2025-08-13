ひと昔前と比べ現代はかなり自由になってはいますが、それでも30歳前後は女性にとってターニングポイントなのかもしれません。結婚や出産など、人生の大きな節目を迎える同級生も多いため、どうしても気になってしまうものです。そんな20代後半の焦りを描いた、みくるべさんの漫画『20代後半の焦り』が、SNS上で共感の声を多く集めています。



【漫画】『20代後半の焦り』（全編を読む）

同作は「ふと思い返すと、20代後半の焦りと苦しみえぐかったな〜」と回想するみくるべさんの苦悶の表情から始まります。仕事、恋人、結婚、出産......あらゆる世間の重圧がみくるべさんにずっしりと重くのしかかっていることが分かります。「他の人は持っているのに、自分は持っていない」そんな気持ちが自分を後ろ向きにさせる経験は誰しも経験があるのではないでしょうか。特に周囲の人間に変化が多い時期ならなおさらです。



20代後半は常に焦っていたと話すみくるべさんは「世間一般の普通になれない、みじめな自分」という思いが長くつきまとっていたことを明かします。漠然とした不安に降り舞わされてしまう繊細な姿が伝わります。



「まぁそんなものはないんだけどね」と、現在38歳のみくるべさんは当時の自分に明るく背中を叩いてあげるのでした。しかしこれは今の自分だからこそ言えることであり、当時は余裕を持つことはなかなか難しかったのです。



「みんなできているのに自分だけできないとか、周りが結婚しても心から喜べなくて勝手に自分の不幸ポイントに加算しちゃったりで、あれってなんだったんだろう」現在のみくるべさんは言います。そして現在でも「40代が近づいている」と漠然とした不安に焦ることもあると正直に明かしています。「もう少し肩の力をぬいて今を楽しみたい！」と話す姿には共感の声が多く集まっています。



コメント欄には「わかる！まさに29歳までそんな感じ！」「悩んだり焦ったりが普通の20代後半なんだと思う」「SNSを見ないことが一番かなと思いますw」「周りは自分の家族がいて、健康で、持ち家があって......めちゃくちゃ羨ましかったし、何も持っていない自分が悲しかったです。今は幸せです。」と自分の体験談や対処法をシェアする声であふれています。そこで同作について作者のみくるべさんに話を聞きました。



「なんであんなに焦っていたんだろう？」と思った

ーこの作品を描くきっかけがあれば教えてください。



30代で少しずつ考え方が変わり「なんであんなに焦っていたんだろう？」と思うことが増えました。みなさんはどう感じているのか気になり漫画にしました。



ー同作には共感の声が多く寄せられていました。みくるべさんの印象にのこっているコメントがあれば是非教えてください。



「悩んだり焦ったりが”20代後半”なんだと思いますよ」という言葉が印象に残っています。



当時は自分のことしか考えられなくて苦しんでいましたが、それぞれ焦ったり悩んだりして落ち込むことがあったんだろうなぁと。



ー「漠然とした不安に振り回されないように、肩の力を抜いて今を楽しみたい」とのことですが、みくるべさんの今の楽しみは何でしょうか。



いまはビーズや刺繍のハンドメイドにはまっています。以前は自分は不器用だからと気になっても挑戦しなかったのですが、本当にそうかな？それいつの話？と、いったん自分を疑ってみると、意外な発見があって楽しいです。どんなに小さいことでも興味をもったらとりあえずやってみたいです。



ー今後取り組みたいテーマなどあれば教えてください。



周りには言いにくいけど気になることなど、みなさんと共有して一緒に考えられたら嬉しいです。これからもありのままの自分を発信していきたいです。



（海川 まこと／漫画収集家）