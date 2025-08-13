¡ÚÂ®Êó¡Û¥è¥Ã¥È¤Èº½ÍøºÎ¼è±¿ÈÂÁ¥¤¬¾×ÆÍ¡¡Ê£¿ô¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¡¡ÃËÀ1¿Í¤òÈ¯¸«¡¢¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ
13Æü¸áÁ°¡¢ÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»Ô¤Ë¤¢¤ëÊÝ¸ÍÅç²¤Î³¤¾å¤Ç¡¢¥è¥Ã¥È¤Èº½ÍøºÎ¼è±¿ÈÂÁ¥¡Ê492¥È¥ó¡¦Á´Ä¹64.71¥áー¥È¥ë¡Ë¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥è¥Ã¥È¤Ë¤ÏÊ£¿ô¿Í¤¬¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë50ÂåÃËÀ¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸áÁ°8»þ15Ê¬¤´¤í¡¢º½ÍøºÎ¼è±¿ÈÂÁ¥¤ÎÁ¥Ä¹¤«¤é¡ÖÊÝ¸ÍÅç¤ÎÅì²¹ç¤Î³¤°è¤Ç¥è¥Ã¥È¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¾×ÆÍ¤·¤¿¥è¥Ã¥È¤Ë¤ÏÊ£¿ôÌ¾¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡£¥è¥Ã¥È¤ÏÄÀ¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥è¥Ã¥È¤Ë¤ÏÊ£¿ô¿Í¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸áÁ°10»þ¤´¤í¤Ë1¿Í¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï50ÂåÃËÀ¤Ç¡¢¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£