徳島市の阿波踊りは8月12日の午後6時に、桟敷での踊りが開幕しました。



午後6時すぎの、開幕直後の踊り天国と化したまちの様子をご覧ください。



（森本アナウンサー）

「午後6時の『紺屋町 株式会社バル演舞場』です」

「徳島市の阿波踊りは、演舞場での踊りが開幕しました」

「ここ、紺屋町のトップバッターを飾ったのは『天水連』です」

「これから4日間、徳島市の夜は踊り天国と化します」





「こんばんは」（森本アナウンサー）「森本真司です」（氏師アナウンサー）「四国放送新人アナウンサーの、氏師（うじし）みなみです」（森本アナウンサー）「12日は、この2人で番組中、演舞場の熱気をお伝えしていきます」「今、踊り込んできているのは、阿波おどり振興協会の有名連『天水連』です」（氏師アナウンサー）「連員は約200人と県内でもトップクラス、踊りは正調を基調とし伝統を守りつつ進化を続けています」「天水とは、阿波弁で『楽天的でお調子者だが1つのことに熱中したらとことん極める』人のことです」「名前通り、この道一筋に練り上げてきた踊りを今、披露しています」（森本アナウンサー）「水辺に遊ぶ天女のようなしなやかな女踊り」「宙を飛びダイナミックな男踊り、そして見せ場の一つ凧を引いたようにおどる『やっこ踊り』」「今、私たちの目の前まで踊り子がやってきました」「天水連の踊り、たっぷりとご覧いただきましょう」（天水連の踊り）（森本アナウンサー）「氏師さんは徳島市出身ですが、阿波踊り見たのは久しぶり？」（氏師アナウンサー）「阿波踊りは、ほぼ毎年見ています。桟敷で見るのは久しぶりです」（森本アナウンサー）「2025年も3つの有料演舞場と2つの無料演舞場、さらに街角の踊り広場などで踊りが繰り広げられます」「このあとも番組中に、徳島市の阿波踊りの熱気を中継でお伝えしていきます」「以上、開幕したばかり徳島市の演舞場からお伝えしました」