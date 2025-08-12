「通販サイトの事業でお金が必要だ」と嘘の話を持ちかけ、お笑い芸人・なかやまきんに君の会社から800万円を騙し取った疑いで、男が逮捕されました。

お笑い芸人・なかやまきんに君が代表を務める会社で、マネージャーの補助をしていた飯尾雄一容疑者は2024年4月、「自分が運営している洋服の通販サイトの事業でお金が必要なので貸して欲しい」と嘘の話を持ちかけ、会社の資金800万円を騙し取った疑いがもたれています。

飯尾容疑者は「すぐ返済できる」と説明していましたが、なかやまきんに君が返済を促すと連絡が取れなくなったため、会社側は警視庁に被害届を提出していました。

調べに対し飯尾容疑者は黙秘しているということです。

警視庁によりますと、飯尾容疑者が通販サイトを運営していた実態はなく、同様の手口で別の人からも金を騙し取ったとみて捜査しています。

なかやまきんに君はさきほど、「信頼していた元スタッフがこのような行為に及んだことに僕自身大変ショックを受けています。今後も警察関係者の皆様の捜査などに協力していく所存です」などとコメントを出しました。