『少年ジャンプ＋』で連載された、タイザン5による漫画作品『タコピーの原罪』。その同名アニメ化シリーズが、好評のうちに終了した。「2025年最高の日本アニメ」との声も少なくなく、海外でも、エクストリームかつ心をえぐってくるような内容が話題となっている。

ここではそんな、ショッキングな展開が連続しつつも目を離せない本シリーズ『タコピーの原罪』が、作品に込めたものが何だったのかを、できるだけ深く考えていきたい。

※本記事では、『タコピーの原罪』のストーリーの重要部分を明かしています

本シリーズで誰もが驚くのは、露悪趣味とすら感じられる悲痛な展開だ。冒頭の視聴者へのテロップにおいて、「本作品には一部、命に関わるセンシティブな描写が含まれています。原作の意図を尊重し、映像として表現したものであり、 決して当該行為を推奨するものではございません」と注意喚起しているように、第1話で衝撃的な場面が描かれるのである。

主人公となるのは、“ハッピー”を広めるために地球へとやって来た、「ハッピー星人」。空腹で動けなくなっているところに現れたのは、小学四年生の久世しずか（しずかちゃん）。彼女は、給食の残り物のパンを与えると、喜ぶハッピー星人を、その見た目から「タコピー」と名付けた。

不思議な力を持った、数々の「ハッピー道具」を持ったタコピーの存在や、空き地に土管が積まれているなどの要素からは、名作漫画『ドラえもん』の雰囲気を感じさせ、日常の描写とファンタジックな表現が合わさった、子どもに夢を与えるストーリーであることを予感させる。だが、それは作り手の仕掛けたミスリードである。

タコピーは、ゆるふわな絵柄で、「とっても楽しいっピ！」などと愉快な語尾で明るく話しかけ、しずかちゃんに笑顔になってもらいたいと、ポジティブにはたらきかけ続ける。しかし、しずかちゃんは学校で、まりなちゃんというクラスメートなどから凄絶ないじめを受けていて、ハッピー星人であるがゆえ、それに気づかないタコピーの能天気な態度に冷ややかな態度を取る。そうこうしていると、しずかちゃんはハッピー道具をロープとして使い、自死してしまうのだ。

この展開は、多くの視聴者にとって、あまりにもショッキングだ。アニメーションを含めた創作において、自殺の要素自体は珍しいものではなくなっているが、小学生のような子どもが強く危害を加えられたり、あまつさえ自死するという表現は、基本的に忌避されるのが通常だ。TVアニメ作品では、なおさらである。さらに本シリーズには、DVやネグレクト、子どもへの暴力などの要素もある。だからこそ、TBSの企画ながら地上波での放送を避け、配信オンリーとなっているのだ。これは、誰もが“たまたま”見てしまうという可能性を避けるためだと考えられる。

そこまでして、わざわざ作品を製作するというのは、かなり異様だといえる。しかし、本シリーズのプロデューサーが、須藤孝太郎だと言えば、納得できる人もいるだろう。須藤プロデューサーは、キングレコード時代にTVアニメ『ポプテピピック』や、TBSに移った後も映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』（2025年）に携わるなど、常識はずれの作品を次々に送り出している。配信オンリーという条件下であれば、普通なら企画を放り出すところ、そこに勝機を見出すという判断ができるのだ。

そう、そんな内容だからこそ、原作漫画の内容を知らない、国内外の多くの視聴者は度肝を抜かれたわけだ。とくに、海外で日本のアニメシリーズは、そもそも配信オンリーであることが少なくないため、その点では条件は同じで、内容のみが衝撃的だったといえよう。

こういった子どもに対する凄惨な描写を、娯楽作品の要素としていいのかという議論があるのも当然だ。とはいえ、本シリーズのテロップには、「数奇な運命に立ち向かうタコピーと子供たちの切なくもハッピーな物語を最後までご覧いただき、本作品をお楽しみいただけたら幸いです」と、記されている。あくまで、最後まで見た上で判断してほしいということなのだ。たしかに、第1話で視聴を断念した人と、ラストまで見届けた人では、本シリーズの印象は、かなり違ったものになっているはずだ。議論できる点も多い。

しずかちゃんには、小学四年生が経験するには、あまりに残酷な事態が、次々に襲いかかってくる。たしかにタコピーのハッピーなテンションや、日常に輝きを与えるような道具では、そんな現実に直面した子どもを救うことはできないだろう。それはある意味で、創作者全体への問いかけにもなっている。“本当に絶望し、真剣に死まで考えるような人を笑顔にする作品を生み出すことができるのか？”と。タコピーという存在は、ある意味で、そんな“問い”そのものだといえる。

そう考えれば、『ドラえもん』という漫画作品、およびTVアニメシリーズもまた、画期的な内容だった。怠惰で取り柄のあまりない“野比のび太”というキャラクターは、それまで正義感に燃えていたり、快活だったり、ポジティブな要素を持つことが当たり前だった少年像を破壊した、貴重な存在の一つだった。勉強や運動が苦手だったり、物事に熱中して何かをやり遂げる、といったことが苦手な子供たちのなかで、“のび太に救われた”と感じながら成長した子どもたちは、数限りなくいたはずである。

とはいえ、のび太は少なくとも、家族に愛されているし、友達が全くいないわけでもない。作中の大人たちが最低限の責任を放棄しているわけでもないのだ。本シリーズは、そういった境遇に恵まれず、自己肯定感をおぼえることができない子どもを描くことで、さらに厳しい状況に直面する立場に寄り添おうとする。つまり、“反『ドラえもん』”というより、“『ドラえもん』の深化版”といえるのではないか。

そんな“寄り添い”の意図は、“いじめっ子に死んでほしい”というネガティブな感情にすら適用される。『ドラえもん』にも「どくさいスイッチ」というダークなエピソードがあったが、本シリーズの第2話では、それを超え、具体的に殺人という解決方法に胸をときめかせキラキラと輝く、異様なしずかちゃんの姿が映し出される。

ここでは、凄絶ないじめを受ける子どもが、そのような思考になってしまうことは、現実にあり得るという、リアルな現実を描いている。もちろん、“他人を殺したい”という感情をポジティブに表現しているわけではないはずだが、このダークな心理をあえて描き、大上段から否定しないことで、本シリーズは、逆説的な“優しさ”を獲得しているのだ。

とはいえ、そんな考え方に陥ると破滅へと向かいかねないということも、本シリーズは、一つの真理として描いている。しずかちゃんは深く絶望し、タコピーに危害を加えるだけでなく、最終話が示唆しているように、重大な犯罪行為にすら手を染めてしまう。

日本や中国で社会問題となっている、社会や親を恨んで大勢の人々に危害を与えようとする事件や、アメリカの銃乱射事件などは、人生に絶望した犯人が起こす傾向にある。そんな身勝手な凶行は否定されるべきものだが、もしも取り返しのつかない事件を起こす前に、誰か話を親身に聞いてくれる相手がいたとしたら、または、子どもの頃にポジティブな方向に導いてくれる存在がいたなら、そういう結果にはならなかったのかもしれない。

最終話では、タコピーにすら暴力をふるい続け、もはや後戻りができなくなった、絶望の淵に沈んでいくしずかちゃんが登場する。だが、タコピーは殴られながらも、「ハッピー握手」の手を離さない。しずかちゃんのことを最後まであきらめず、境遇を解決する答えを出せなくても、寄り添い、一緒に涙を流すのである。

“本当に絶望した人を笑顔にできるのか？”という大きな問いに対し、タコピーは最終的に「おはなしがハッピーをうむんだっピ」という答えを提示する。それは、しずかちゃんがそうしたように、そして登場人物のまりなちゃんや東（あずま）くんがそうしたように、“心の底にある言葉を誰かに発してほしい”という“願い”として機能するだろう。現実そのものを変える“魔法”を持たない創作物は、そのようにうったえるしかない。

同時にここでの「おはなし」には、ノートの端っこに描かれたタコピーが象徴される、創造力によって生み出された本シリーズもまた、「お話」、つまり“物語”だったことをも暗示しているかもしれない。そこには、『タコピーの原罪』そのものが、タコピーがそうであったように絶望した存在に寄り添い、劇中に登場した、“心のなかのドクダミの花”を、受け手の心に咲かせたいという、作品側からの二つ目の“願い”が、反映されているように感じられるのだ。

