携帯電話サービス「au」と「UQ mobile」にて「Android eSIM転送」機能が利用可能に！Pixel 9シリーズやGalaxy S25・S25 Ultra・A25 5Gが対応
KDDIおよび沖縄セルラー電話が携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」において「Android eSIM転送」機能（以下、eSIM転送）が利用できるようになったとお知らせしています。対応機種は「Pixel 9a」および「Pixel 9」、「Pixel 9 Pro」、「Pixel 9 Pro XL」、「Pixel 9 Pro Fold」、「Galaxy S25」、「Galaxy S25 Ultra」、「Galaxy A25 5G」とのこと。
さらに例えば、Pixel 6a（5G）からPixel 9（5G SA）などのように、今まで利用してきた機種（iPhone含む）と新しく利用する機種の対応している回線種別に差異がある場合には契約中の回線種別が変更となり、eSIM再発行手数料3,850円（税込）がかかります。そのため、契約中の回線種別の変更を希望しない場合はオンラインサポート「My au」や「My UQ mobile」などから手続きするように案内されています。その他、日本で販売されたAndroid以外は動作保証していないということです。
eSIM転送やiPhoneおよびiPadの「eSIMクイック転送」は機種変更の際に物理的なSIMカードの抜き挿しを行わずにより簡単に新しい機種へeSIMで回線開通が行える機能で、まずはiPhoneやiPadにて2022年9月に提供開始されたiOS 16の新機能として正式に提供され、その後、AndroidでもPixelにて2024年3月に提供開始された「Feature Drop」にて正式に提供され、その後、Galaxy S24やGalaxy S24 Ultra、Galaxy S23やGalaxy S23 Ultra、Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5などのGalaxyスマホでも利用可能となっていました。
一方でeSIM転送は当初、通信事業者として日本ではNTTドコモのみが対応していましたが、その後、今年に入ってソフトバンクが対応し、今回、新たにKDDIおよび沖縄セルラー電話のauやUQ mobileでも対応しました。なお、現時点では楽天モバイルでは対応していません。利用方法はGalaxyでは初期設定のほか、設定の接続におけるSIMマネージャーにて「eSIMを追加」→「他のデバイスからSIMを転送」で利用でき、詳細な利用方法はauやUQ mobileの公式Webページをご参照ください。
