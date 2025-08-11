Mrs. GREEN APPLE、新曲「夏の影」ミュージックビデオ公開
Mrs. GREEN APPLEがきょう午前0時に配信した新曲「夏の影」のミュージックビデオが公開された。
【動画】ミセス新曲「夏の影」ミュージックビデオ
「夏の影」は、「青と夏」以来約7年ぶりに楽曲タイトルに“夏”が表される“夏うた”で、「キリン 午後の紅茶」CMソングに起用されている。
ミセスはデビュー10周年の今年10月から12月にかけて、12公演で55万人を動員予定の自身最大規模となる5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を開催する。また、7月に開催した野外ライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD(フィヨルド)〜』をライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD(フィヨルド)〜 ON SCREEN』として映画化し、日本人アーティストのライブフィルムとして史上初めてIMAX上映。ドキュメンタリー映画（※タイトルは後日発表）とともに11月28日に2作同時公開を予定している。
