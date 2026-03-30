“世界最大級のアニメの祭典”といわれる『AnimeJapan 2026』が28日、29日に東京ビッグサイトで開催され、過去最多人数が来場しました。■過去最大規模となる130以上のブース13回目の開催となった『AnimeJapan』。過去最大規模となる130以上のブースと、RED、GREEN、BLUE、WHITEの計4ステージで合計50のイベントが実施されました。国の内外から多くのアニメファンが来場し、総来場者数は過去最多の約15万6000人（主催者発表）にの