チェンジアップは「子どもたちにはチャレンジしやすい球種」

中学生になると解禁される変化球。様々な球種を習得しようとする投手も増えるだろう。ただ、カーブやスライダーのような「捻る動作」の変化球は肘や肩に負担がかかり、故障リスクが高い。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは「肩肘や体への負担は少ない」と、手始めにチェンジアップの習得を推奨している。

チェンジアップは、直球と同じ腕の振りだが球速は遅く、“奥行き”を使って打者のタイミングを外す球種だ。カーブ、スライダーや指を開いて投げるフォークに比べ、肩肘への負担も少ないとされている。それだけに高島さんは「子どもたちにはチャレンジしやすい球種とも言えます」と口にする。

握り方については中指、人差し指のどちらが使いやすいかで変わってくるという。中指を主体にする場合は人差し指と親指で「OK」のサインを作るような握りになり、人差し指を使う場合は中指を浮かせるような握り方を推奨している。

投げ方のポイントとして「直球よりも前（打者寄り）でボールを離すこと」とアドバイスを送る。手首が外側（右投手なら三塁側）に向いた時に、ボールの縫い目に指がかかるイメージだという。

チェンジアップは肩肘への負担が少ないだけでなく、直球との球速差を作りやすいため、投手の武器になりやすい。体が発達途上の中学生が安全に投げられる変化球として、ぜひマスターしたい1球だ。（First-Pitch編集部）