【速報】大分・日田市に「緊急安全確保」 10日20:55時点
大分県日田市は、10日午後8時55分に「緊急安全確保（警戒レベル5）」を発令しました。
「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発令されたのは光岡の3734世帯 8322人、咸宜の2493世帯 5224人、三花の1943世帯 4341人など合わせて10941世帯 23756人です。
「緊急安全確保」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。
◆自治体による補足情報
大雨による災害の危険性が高まったため。
◆避難情報が発令されているエリア
＜緊急安全確保が発令されているエリア＞
○光岡 3734世帯 (8322人)
○咸宜 2493世帯 (5224人)
○桂林 1995世帯 (4186人)
○三花 1943世帯 (4341人)
○小野 273世帯 (593人)
○大鶴 503世帯 (1090人)
＜避難指示が発令されているエリア＞
○五和 1108世帯 (2263人)
○夜明 332世帯 (737人)
○東有田 595世帯 (1399人)
○西有田 1219世帯 (2873人)
○前津江 354世帯 (770人)
○中津江 302世帯 (576人)
○上津江 323世帯 (594人)
○高瀬 1593世帯 (3516人)
○天瀬 1831世帯 (3647人)
○朝日 754世帯 (1695人)
○大山 942世帯 (2194人)
◆現在地の最新避難情報を確認
◆避難情報について
「緊急安全確保」が発表された場合
「緊急安全確保（警戒レベル5）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が最も高い「警戒レベル５」です。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。
まだ避難していない方、危険な場所にいる方は、ただちに命を守るための最善の行動をとってください。
今から、市町村が定めた避難場所などを目指して「立ち退き避難」することは、かえって危険が増すおそれがあります。自宅や、すぐそばにある鉄筋コンクリートでできた背が高く、大きくて頑丈そうな建物の少しでも高い場所に移動してください。近くに崖がある場合は、建物の中の、崖からできるだけ離れた場所に移動してください。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発表された地域では、命に危険が迫っている状況です。一刻の猶予もありません。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。少しでも浸水しにくそうな高い場所、少しでも土砂が流れ込みにくそうな場所に、大至急、身を寄せてください。
「避難指示」が発表された場合
「避難指示（警戒レベル4）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が上から２番目の「警戒レベル４」です。「避難指示（警戒レベル4）」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。
危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。
今すぐ避難することによって、災害が発生するまでの間に、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの「立ち退き避難」を完了することが期待できます。危険度が最も高い「警戒レベル５」に相当する「大雨特別警報」や「氾濫発生情報」などが出た後に避難を始めたのでは、手遅れになるおそれがあります。「警戒レベル５」を決して待つことなく、必ず「警戒レベル４」のうちに避難を始め、かつ「警戒レベル４」のうちに避難を終えるようにしてください。
