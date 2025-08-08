7日の第4試合で広陵と対戦した旭川志峯

第107回全国高校野球選手権は7日、2試合が行われ、旭川志峯（北北海道）は広陵（広島）に1-3で敗れた。旭川志峯は校名が変わって初めての甲子園ということもあり、ネット上では「初めて聞いた名前」「どこかと思ったら名前変わってたのか」と困惑の声があがっていた。

3年前の2022年夏に出場した時は校名が違い「旭川大学高校（旭川大高）」だった。「きょくだいこう（旭大高）」とも呼ばれ、沼田翔平投手（ヤクルト）、持丸泰輝捕手（広島）らを輩出した強豪校だ。旭川大が公立化されたことに伴い、設置者が旭川志峯学院に。2023年4月に「旭川志峯高校」へ校名が変わっていた。

1968年夏に初出場したときの校名は「北日本学院高校」で、今回は3つ目の校名での甲子園出場となった。

ユニホームも校名変更前とほぼ同じで、エンジのカラーをベースに胸のロゴだけ「KYOKUDAIKO」から「KYOKUSHIHO」に変わっている。

試合が行われるとX（旧ツイッター）では「聞いたことないな〜って思ったら旭川大高校のことなのか」「旭川志峯って旭川大高からの校名変更か」「初出場かと思ったら校名が変わってたのね！」「校名変更したのか。ユニホームも同じだし」「そうだったのか。校名変更ね」と校名に注目する声があがっていた。

32年ぶりの甲子園勝利とはならなかったが、4回には先取点を挙げ、先発した大渕蒼空投手（3年）は6回まで2失点（自責1）の好投を見せるなど、名門・広陵を相手に堂々の戦いぶりを見せた。（Full-Count編集部）