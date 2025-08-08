ファイターズガールの工藤心優さん

北海道ボールパークFビレッジに新たに開業した飲食商業施設「SUNNY TERRACE（サニーテラス）」内、 6月25日にオープンした3店舗のなかのひとつ、アメリカ シアトル生まれのコーヒーストア「スターバックス」をファイターズガールの工藤心優（みゆう）さんと訪問しました。

Fビレッジを訪れる人々にとって、新たな憩いの場となるSUNNY TERRACE。その一角にあるスターバックスは、高品質なコーヒーと共に、居心地の良い空間を提供します。全56席の広々とした店内は、大きな窓から自然光がたっぷりと差し込み、Fビレッジの緑豊かな景色を眺めながらゆったりと過ごすことができます。エスコンフィールドは目の前なので、試合前後の待ち合わせや休憩にもぴったりな立地となっている。さらにこの店舗で購入したドリンクは球場内に持ち込みOKとなっている。

ボールパークというロケーションならではの特徴となっているのが、球場のスタンド席をイメージした階段状の客席。バリスタが心を込めてドリンクを作る様子を眺めることができる。

工藤さんはこれからの季節にぴったりの「チラックス ソーダ マンゴー」をチョイス。お気に入りのドリンクを片手に、在籍2年目となるファイターズガールの活動について話をしてくれました。



「オーディションに合格したとき、大学進学が決まっていた状態でした。諦めることはできず、ファイターズガールになる道を選んだことでたくさんの人に迷惑をかけてしまったんです。自分の心の内をしっかりと伝えたら、学校の皆さんも両親も応援して送り出してくれましたが、たくさんの人に応援してもらい今の活動があるので、何事にも頑張りたいと思っています」

思いを力に変えて、エスコンフィールドで輝く工藤さん。9年ぶりのリーグ優勝を目指し戦うファイターズを、パフォーマンスで盛り上げるファイターズガールの皆さんの活躍にも注目したい。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）