ºÇ½ª·èÀï¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿áÜÈ¯¸½¸å¤ÎÃº¼£Ïº¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢ー¥ÄZERO ãÞÌçÃº¼£Ïº Îû¹öÄ×ver.¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢ー¥ÄZERO¡×¿·¾¦ÉÊ
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢ー¥ÄZERO ãÞÌçÃº¼£Ïº Îû¹öÄ×ver.¡×¤ò8·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï9,900±ß¡£
¡¡Ìµ²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¤·Á¡¦ºÌ¿§¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢ー¥ÄZERO¡×¤è¤ê¡¢ºÇ½ª·èÀï¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢áÜÈ¯¸½¸å¤Î¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ò¥Î¥«¥ß¿À³ÚÈ¯Æ°»þ¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¤Ãº¼£Ïº¤ò¡¢¸ý¸µ¤Ë±ê¤òÅ»¤Ã¤¿¿·µ¬Æ¬Éô¤ÇÂ¤·Á¡£¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÄ§Åª¤ÊÎû¹ö°É¼÷Ïº¤ÎÄ×¤ÎÆüÎØÅá¤È¡¢Æ¬Éô¤ÎáÜ¤âºÙÉô¤Þ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢ー¥ÄZERO ãÞÌçÃº¼£Ïº Îû¹öÄ×ver.¡×
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó195mm
ºà¼Á¡§PVC¡¢ABS¡¢PCÀ½
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦ËÜÂÎ¡Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È´Þ¤à¡Ë
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Îû¹ö¤Î¡ÖÎû¡×¤Ï¡Ö²Ð¡ÜÅì¡×¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£