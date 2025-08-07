Âç·ê¤òÅö¤Æ¤¿¤é²¿¤·¤¿¤¤¡© ¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¤¬¸ø±Ä¶¥µ»¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ´ºº
¸ø±Ä¶¥µ»¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¡×¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¡¢¶¥ÎØ¡¦¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î´êË¾¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç·ê¤òÅö¤Æ¤¿ºÝ¤ÎÊ§Ìá¶â¤Î»È¤¤Æ»¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖÎ¹¹Ô¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¤È¤Ï
¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡ÖÃÏÊý¤«¤é¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ò¥É¥¥É¥¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ø±Ä¶¥µ»¡ÊÃÏÊý¶¥ÇÏ¡¦¶¥ÎØ¡¦¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Í½ÁÛ¾ðÊó¤ä¥ì¡¼¥¹±ÇÁü¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¼ý±×¤Î°ìÉô¤ÏÃÜ»º¿¶¶½¤äÃÏ°è»º¶È¿¶¶½¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
6³äÄ¶¤¬10Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÊ§Ìá¶â³ÍÆÀ¤ò·Ð¸³
¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¤¬¶¥ÎØ¡¦¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¼ñÌ£¤È¤¹¤ë20Âå¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµîºÇ¹âÊ§Ìá¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö10Ëü±ß°Ê¾å¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬64.0¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á´ÂÎ¤Î16.2¡ó¤¬¡Ö100Ëü±ß°Ê¾å¡×¤ÎÊ§Ìá¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ê§Ìá¶â¤ÇÍß¤·¤¤Êª¤Ï¡©
¡Ö¸ø±Ä¶¥µ»¤ÇÂç·ê¤òÅö¤Æ¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Ê§Ìá¶â¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡ÖÎ¹¹Ô¡×¡Ê38.0¡ó¡Ë¡¢2°Ì¤¬¡Ö¥°¥ë¥á¡×¡Ê37.0¡ó¡Ë¤È¶Ïº¹¤Ç¤Î¾å°ÌÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
3°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¡Ê30.7¡ó¡Ë¤¬Â³¤¡¢Æü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÂÎ¸³¤äÌþ¤·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
4°Ì¤Ë¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËºÆÅêÆþ¡×¡Ê28.0¡ó¡Ë¡¢5°Ì¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤äÎø¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ë¡×¡Ê26.7¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¡¢¸ø±Ä¶¥µ»¥Õ¥¡¥ó¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿ÍÍ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥º¥ÑSummer¥Õ¥§¥¹¡×¤ÇÌ´¤Î¾ÞÉÊ¤òÄó¶¡
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï8·î8Æü¤«¤é¡Ö¥ª¥º¥ÑSummer¥Õ¥§¥¹¡×¤ò³«ºÅ¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÞÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤Î¾å°Ì8¹àÌÜ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥§¥¹¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï8·î8Æü¤«¤é20Æü¤Þ¤Ç¡£¶¥ÎØ¤Ç¤Ï¡ÖÂè1²ó½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¤È¡ÖÂè68²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¡¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÂè29²ó¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´ë²è¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¾ò·ïÃ£À®¤äËèÆü¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤ÇOP¥³¥¤¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë5¤Ä¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://sp.oddspark.com/cp/2025/summerfes/¡Ë¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£