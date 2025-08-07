成友興業、10-6月期(3Q累計)経常が26％増益で着地・4-6月期も2.2倍増益

成友興業 <9170> [名証Ｍ] が8月7日昼(12:00)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結経常利益は前年同期比25.9％増の8億1200万円に伸び、通期計画の8億3000万円に対する進捗率は97.8％に達し、さらに前年同期の81.0％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比88.1％減の1800万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の2億0700万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.7％→6.7％に大幅改善した。



株探ニュース

