¼ó°Ìºå¿À¡¢¼é¸î¿À¤Î´äºêÍ¥¤òËõ¾Ã¡¡Á°Æü¤Ëµß±ç¼ºÇÔ¡Ä23¥»¡¼¥Ö¡õËÉ¸æÎ¨1.66¤â
ÄÔËÜ¤ÏÁ°Æü¤Î¼éÈ÷¤Ç»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·¤¿
¡¡2Æü¤Î¥×¥íÌîµå¸ø¼¨¤Ç¡¢ºå¿À¤Ï´äºêÍ¥Åê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£´äºê¤ÏÁ°Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Î9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢Æ±ÅÀÂÇ¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´äºê¤Ïº£µ¨¡¢³«Ëë¤«¤é¼ç¤Ë¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÌ³¤á¡¢39»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨1.66¡¢1¾¡2ÇÔ6¥Û¡¼¥ë¥É¡¢23¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£6¡Á7·î¤Ï15»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¼«ÀÕÅÀ¥¼¥í¤È°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃæÆü¤ÏÄÔËÜÎÑÂÀÏºÆâÌî¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤ò³°¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¹ÅçÀï¤Ç¡Ö2ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£1-2¤Î7²ó1»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢Á°¿Ê¼éÈ÷¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¤Ë»°Áö¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï30ÂÇ¿ô¤ÇÂÇÎ¨.133¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë