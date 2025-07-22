¡Ú¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÂçÄë¡Û¥ì¥ª¤ÎÌ¥ÎÏËþºÜ¢ö ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¥¥å¡¼¥È¥°¥Ã¥ºÌÜÇò²¡¤·¡ª
¼êÄÍ¼£Ãî¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÂçÄë¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢Çò¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¤Î ¡É¥ì¥ª¡É ¤Î°¦¤é¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë»¨²ß¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¡¢¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤Ì¾¥·¡¼¥ó¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡ù²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÂ·¤¤¤Î¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÂçÄë¡Ù¿·ºî»¨²ß¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¼êÄÍ¼£Ãî¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÂçÄë¡Ù¤è¤ê¡¢¥ì¥ª¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥¸¥ª¥é¥ÞÉ÷¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¥ª¥¹¥È¤è¤ê¿·ÅÐ¾ì¡£
»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê»¨²ß¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥ª¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¼ª¤ä¤·¤Ã¤Ý¡¢Æùµå¤Î»É½«¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢¥ì¥ª¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥ì¥ª¤Î´é¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¶ÒÃå¤Ï°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤È½À¤é¤«¤Ê¿¨¤ê¿´ÃÏ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Æü¾ï¤Ç¥ì¥ª¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¥ì¥ª¤Î¼ª¤ÈÉ½¾ð¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤ÏÀö´é¤ä¤ª²È»þ´Ö¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¤È¤ª¤ä¤¹¤ß¤Î2¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤½¤·¤ÆÌ¡²è¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÂçÄë¡Ù¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤âÅÐ¾ì¡£
°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¥Þ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Î©ÂÎÅª¤Ë¥ì¥ª¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´7¼ï+¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£²¿¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
Á´¹ñ¤Î»¨²ßÅ¹¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¼è°·Å¹¤Ê¤É¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¤è¤ê¤ª¼è¤ê°·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡
¥ì¥ª¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡ËTezuka Productions
¡ù²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÂ·¤¤¤Î¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÂçÄë¡Ù¿·ºî»¨²ß¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¼êÄÍ¼£Ãî¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÂçÄë¡Ù¤è¤ê¡¢¥ì¥ª¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥¸¥ª¥é¥ÞÉ÷¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¥ª¥¹¥È¤è¤ê¿·ÅÐ¾ì¡£
»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê»¨²ß¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥ª¤Î´é¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¶ÒÃå¤Ï°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤È½À¤é¤«¤Ê¿¨¤ê¿´ÃÏ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Æü¾ï¤Ç¥ì¥ª¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¥ì¥ª¤Î¼ª¤ÈÉ½¾ð¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤ÏÀö´é¤ä¤ª²È»þ´Ö¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¤È¤ª¤ä¤¹¤ß¤Î2¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤½¤·¤ÆÌ¡²è¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÂçÄë¡Ù¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤âÅÐ¾ì¡£
°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¥Þ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Î©ÂÎÅª¤Ë¥ì¥ª¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´7¼ï+¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£²¿¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
Á´¹ñ¤Î»¨²ßÅ¹¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¼è°·Å¹¤Ê¤É¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¤è¤ê¤ª¼è¤ê°·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡
¥ì¥ª¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡ËTezuka Productions