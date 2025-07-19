[7.19 J3第21節](Axis)

※19:00開始

主審:上田隆生

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

DF 55 大嶋春樹

MF 7 小澤秀充

MF 11 東條敦輝

MF 16 丸山壮大

MF 19 三木直土

MF 21 河村匠

MF 42 金浦真樹

FW 9 棚田遼

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 3 永野修都

DF 8 田中恵太

DF 17 松本太一

MF 13 清水祐輔

MF 14 普光院誠

MF 32 伊川拓

FW 10 富樫佑太

FW 18 半田航也

監督

林健太郎

[アスルクラロ沼津]

先発

GK 1 渡辺健太

DF 3 ルーカス・セナ

DF 15 中村勇太

DF 16 三原秀真

DF 28 井上航希

MF 13 渡井翔琉

MF 14 徳永晃太郎

MF 24 柳町魁耀

MF 71 渡邉綾平

FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム

FW 35 向井ひな太

控え

GK 21 前田宙杜

DF 2 宮脇茂夫

DF 4 グスタボ・リッシ

MF 8 鈴木拳士郎

MF 10 佐藤尚輝

MF 11 森夢真

MF 18 菅井拓也

FW 20 川又堅碁

FW 23 白輪地敬大

監督

中山雅史