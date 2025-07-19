鳥取vs沼津 スタメン発表
[7.19 J3第21節](Axis)
※19:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 7 小澤秀充
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 19 三木直土
MF 21 河村匠
MF 42 金浦真樹
FW 9 棚田遼
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 3 永野修都
DF 8 田中恵太
DF 17 松本太一
MF 13 清水祐輔
MF 14 普光院誠
MF 32 伊川拓
FW 10 富樫佑太
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 1 渡辺健太
DF 3 ルーカス・セナ
DF 15 中村勇太
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 13 渡井翔琉
MF 14 徳永晃太郎
MF 24 柳町魁耀
MF 71 渡邉綾平
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 35 向井ひな太
控え
GK 21 前田宙杜
DF 2 宮脇茂夫
DF 4 グスタボ・リッシ
MF 8 鈴木拳士郎
MF 10 佐藤尚輝
MF 11 森夢真
MF 18 菅井拓也
FW 20 川又堅碁
FW 23 白輪地敬大
監督
中山雅史
※19:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 7 小澤秀充
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 19 三木直土
MF 21 河村匠
MF 42 金浦真樹
FW 9 棚田遼
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 3 永野修都
DF 8 田中恵太
DF 17 松本太一
MF 13 清水祐輔
MF 14 普光院誠
FW 10 富樫佑太
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 1 渡辺健太
DF 3 ルーカス・セナ
DF 15 中村勇太
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 13 渡井翔琉
MF 14 徳永晃太郎
MF 24 柳町魁耀
MF 71 渡邉綾平
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 35 向井ひな太
控え
GK 21 前田宙杜
DF 2 宮脇茂夫
DF 4 グスタボ・リッシ
MF 8 鈴木拳士郎
MF 10 佐藤尚輝
MF 11 森夢真
MF 18 菅井拓也
FW 20 川又堅碁
FW 23 白輪地敬大
監督
中山雅史