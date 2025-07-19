ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÄ´ºÞÌô¶É¤«¤éÂçÎÌ¤Î¥ä¥»Ìô¤òÅð¤à¡Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³ÍÌ¾°å»Õ¤ÎÈÈ¹ÔÆ°µ¡
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê°å¤¬¡¢·Ð±Ä¤¹¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÄ´ºÞÌô¶É¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ß¡¢ÂçÎÌ¤Î¡Ö¤ä¤»Ìô¡×¤ò¥Ñ¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ã¼Ô6000¿Í¤¬ºßÀÒ¡Ö¸ý·ö²Þ¥µ¡¼¥¯¥ë¡×¤ÎÃ¦Âà¼Ô¤òÙÇÃ×´Æ¶Ø¡¢20Ëü±ß¤Ç¿Í¿ÈÇäÇã¤Î¡È°Û¾ï¡É¤ÊÀ¤³¦
¡¡·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç17Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©·ÙÆôºêÆî½ð¤ËºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æôºê»Ô¤Î¡ÖÀ¥Èø¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×±¡Ä¹¤ÎÀ¥ÈøÃ£ÍÆµ¿¼Ô¡Ê62¡Ë¡£
¡¡ºòÇ¯9¡Á10·î¡¢À¥ÈøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¹ç¸°¤ò»È¤Ã¤ÆÊÄÅ¹¸å¤ÎÄ´ºÞÌô¶É¤Ë¿¯Æþ¡£¡Ö¥ê¥Ù¥ë¥µ¥¹.7¥ß¥ê¥°¥é¥à¡×¡Ö¥ª¥¼¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÌô¤òÅð¤ó¤À¡£
¡¡11·î¡¢Ìô¶É¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬ÆôºêÆî½ð¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¿ô¥«·î¤Î´Ö¤Ë¿ôÉ´Ëü±ßÃ±°Ì¤ÎÌô¤¬Åð¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹¤µ¤ó¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈï³²¤òÁÊ¤¨¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÀèÀ¸¤¬¹ç¸°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¤¤¤Ö¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆôºêÆî½ð¤Ïº£Ç¯6·î30Æü¡¢À¥ÈøÍÆµ¿¼Ô¤ò·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Î´Ö¤ÇÂç¿Íµ¤
¡¡¥ê¥Ù¥ë¥µ¥¹¤Ï¿©Íß¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¡¢¶äºÂ¤äËÌ¿·ÃÏ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Î´Ö¤ÇÂç¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¡£ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÌÜÅª¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï7¥ß¥ê¥°¥é¥à1¥«·îÊ¬¡Ê30Æü¡Ë¤¬1Ëü3000¡Á2Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ä¤¬°û¤à¤¿¤á¤È¡¢Í§¿Í¤Î¸ºÎÌ¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤ËÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÌô¤òÅð¤â¤¦¤È¹Í¤¨¡¢Ìô¶É¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌô¤Ë¤ÏÀ½Â¤ÈÖ¹æ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ìô¶É¤Îºß¸Ë¤ò³ÎÇ§¤·¡¢À¥Èø¤Î¼«Âð¤«¤é²¡¼ý¤·¤¿20¾û¤Î¥ê¥Ù¥ë¥µ¥¹¤¬Ìô¶É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¥í¥Ã¥ÈÈÖ¹æ¤ÇÆÃÄê¤·¤¿¡£Èï³²¤¬¿ôÉ´Ëü±ßÃ±°Ì¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤«¤é¡¢Å¾ÇäÌÜÅª¤òµ¿¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í§¿Í¤Ë¤¢¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿ôÎÌ¤Ï¤·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÎÌ¤ÎÌô¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤µ¤Ð¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¥¨¥µ¤Ë¤·¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤Î¸«ÊÖ¤ê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¡ÊÁÜºº»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡À¥ÈøÍÆµ¿¼Ô¤ÏÁÄÉã¤«¤é3ÂåÂ³¤¯¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê°å¡£ÇìÉã¡¢·»Äï¡¢¤¤¤È¤³¤¹¤Ù¤Æ¼ªÉ¡²Ê°å¤È¤¤¤¦°å»Õ°ì²È¤À¤È¤«¡£Éã¿Æ¤ÏÊ¼¸Ë¸©°å»Õ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£À¥ÈøÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊ¼¸Ë°å²ÊÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢µþÂç°å³ØÉôÂç³Ø±¡¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤Èºã¤¨¤Ê¤¤¥ä¥Ä¡£°åÂç»þÂå¤«¤é¥¯¥ì¥×¥È¥Þ¥Ë¥¢¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤ê¡¢¶µ¼øÁª¤ÎºÇÃæ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê°åÂç´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎHP¤Ë¤Ï²ÖÊ´¾É¡¢°öÆ¬¤¬¤ó¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢ÆñÄ°¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿¤ê¡¢´Æ½¤¤·¤¿Â¿¿ô¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò·ÇºÜ¡£»¨»ï·ÇºÜÍó¤Ë¤Ï¡ã¡ÖÊ¼¸Ë¸©²¼1°Ì¤Î¼ªÉ¡²Ê¡×¡ÖÀÖ¤Ò¤²ÀèÀ¸Ê³Æ®µ¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ä¤ÈµºÜ¡£ÍýÁÛ¤Î¼ªÉ¡²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¤³¤¦¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ãÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤¿Éã¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÂ©»Ò¤È¤·¤Æ¡¢Éã¤«¤é¡¢¡ÖÉÂ¿Í¤ËÀµ·î¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö°åÎÅ¤Ï¼å¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡×¡¢¡Ö´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¶èÊÌ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö°å»Õ¤Ï°ìÀ¸ÊÙ¶¯¤Ç¤¢¤ë¡×Åù¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅ¤ò¹Ô¤¦¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¡¢³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡ä
¡¡ÃÏ°è°åÎÅ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Ë´¤Éã¿Æ¤â¡¢º£¤´¤íÁðÍÕ¤Î±¢¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£