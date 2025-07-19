ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥óÂÐ±þ¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¢º£½©½ç¼¡Æ³Æþ³«»Ï¡ªÍ·µ»´Ä¶¤¬¤è¤ê²÷Å¬¤Ë
¥Ñ¥Á¥ó¥³¥á¡¼¥«¡¼40¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÆüËÜÍ·µ»µ¡¹©¶ÈÁÈ¹ç(Æü¹©ÁÈ)¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³Ú¤·¤µ¤È²÷Å¬¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿··¿Í·µ»µ¡¤ò2025Ç¯10·î¤è¤êÆ³Æþ³«»Ï¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ß¤ó¥Ñ¥Á2024¡×¤ÎBluetoothÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼
¢£ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥óµ¡Ç½¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎË×Æþ´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤òÄó¶¡
ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥óÂÐ±þ¤ÎÍ·µ»µ¡¤Ë¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼«Í³¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÈ´¤º¹¤·²ÄÇ½¡£ÀÜÂ³¤¹¤ì¤ÐÄ¾ÀÜ¥¤¥ä¥Û¥ó¤«¤éÍ·µ»µ¡¤Î²»À¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ç÷ÎÏ¤äÎ×¾ì´¶¤ÎÁý¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡ÈË×Æþ·¿¡É¤ÎÍ·µ»¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¤µ¤é¤ËBluetoothÂÐ±þ¤ÎÍ·µ»µ¡¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¿Ê²½¤·¤¿¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÍ·µ»ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Í·µ»´Ä¶¤¬²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍèÅ¹¤Ë¤â´üÂÔ
¶áÇ¯¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ØÆüËÜÍ·µ»´ØÏ¢»ö¶È¶¨²ñ¡Ù¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Ä´ºº2024¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìó6³ä¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö¥¤¥ä¥Û¥óÂÐ±þµ¡Ç½¤òË¾¤à¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤ä½÷À¤òÃæ¿´¤ËÍ·µ»´Ä¶¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥óµ¡Ç½¤Ï¤³¤¦¤·¤¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÍèÅ¹¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½¾Íè¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¿¥Ð¥³½¤¤¡×¡Ö²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬º¬¶¯¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2020Ç¯½Õ¤Î²°Æâ¸¶Â§¶Ø±ì¤ò·Àµ¡¤ËÊ¬±ì¤¬¿Ê¤ß¡¢¡Ö¶õµ¤¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ÏÃå¼Â¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¤¥ä¥Û¥óµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¡¢ÉáµÚ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ÇÁû²»¤Î²ÝÂê²ò¾Ã¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍøÊØÀ¡¢Í·µ»À¤Î¸þ¾å¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Û¡¼¥ë¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²÷Å¬¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤ä¥ê¥¯¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢¥Û¡¼¥ë¶È³¦¤Î¾ÍèÅª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡û¡ü¡Ö¤ß¤ó¥Ñ¥Á¡¦¥¹¥í¥µ¥ß2025¡×¤Ç¤ÏÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢Bluetooth¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸
2025Ç¯8·î9Æü(ÅÚ)³«ºÅ¤Î¡Ö¤ß¤ó¥Ñ¥Á¡¦¥¹¥í¥µ¥ß2025¡×¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢Íè¾ì¼Ô¸þ¤±¤ËÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢Bluetooth¤òÅëºÜ¤·¤¿Í·µ»µ¡¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤¿Í·µ»µ¡¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç2025Ç¯10·î½é½ÜÆ³ÆþÍ½Äê¤Î¡ÖP¥¹¡¼¥Ñ¡¼³¤Êª¸ìIN²Æì6¡×(»°ÍÎÊª»º)¤«¤éÆ³Æþ³«»ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤¬¿·¤¿¤ËÉÁ¤¯¡È²÷Å¬¡¦Ë×Æþ·¿¡É¤ÎÍ·µ»ÂÎ¸³¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ß¤ó¥Ñ¥Á2024¡×¤ÎBluetoothÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼
¢£ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥óµ¡Ç½¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎË×Æþ´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤òÄó¶¡
ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥óÂÐ±þ¤ÎÍ·µ»µ¡¤Ë¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼«Í³¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÈ´¤º¹¤·²ÄÇ½¡£ÀÜÂ³¤¹¤ì¤ÐÄ¾ÀÜ¥¤¥ä¥Û¥ó¤«¤éÍ·µ»µ¡¤Î²»À¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ç÷ÎÏ¤äÎ×¾ì´¶¤ÎÁý¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡ÈË×Æþ·¿¡É¤ÎÍ·µ»¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¤µ¤é¤ËBluetoothÂÐ±þ¤ÎÍ·µ»µ¡¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¿Ê²½¤·¤¿¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÍ·µ»ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ØÆüËÜÍ·µ»´ØÏ¢»ö¶È¶¨²ñ¡Ù¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Ä´ºº2024¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìó6³ä¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö¥¤¥ä¥Û¥óÂÐ±þµ¡Ç½¤òË¾¤à¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤ä½÷À¤òÃæ¿´¤ËÍ·µ»´Ä¶¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥óµ¡Ç½¤Ï¤³¤¦¤·¤¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÍèÅ¹¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½¾Íè¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¿¥Ð¥³½¤¤¡×¡Ö²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬º¬¶¯¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2020Ç¯½Õ¤Î²°Æâ¸¶Â§¶Ø±ì¤ò·Àµ¡¤ËÊ¬±ì¤¬¿Ê¤ß¡¢¡Ö¶õµ¤¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ÏÃå¼Â¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¤¥ä¥Û¥óµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¡¢ÉáµÚ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ÇÁû²»¤Î²ÝÂê²ò¾Ã¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍøÊØÀ¡¢Í·µ»À¤Î¸þ¾å¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Û¡¼¥ë¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²÷Å¬¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤ä¥ê¥¯¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢¥Û¡¼¥ë¶È³¦¤Î¾ÍèÅª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡û¡ü¡Ö¤ß¤ó¥Ñ¥Á¡¦¥¹¥í¥µ¥ß2025¡×¤Ç¤ÏÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢Bluetooth¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸
2025Ç¯8·î9Æü(ÅÚ)³«ºÅ¤Î¡Ö¤ß¤ó¥Ñ¥Á¡¦¥¹¥í¥µ¥ß2025¡×¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢Íè¾ì¼Ô¸þ¤±¤ËÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢Bluetooth¤òÅëºÜ¤·¤¿Í·µ»µ¡¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤¿Í·µ»µ¡¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç2025Ç¯10·î½é½ÜÆ³ÆþÍ½Äê¤Î¡ÖP¥¹¡¼¥Ñ¡¼³¤Êª¸ìIN²Æì6¡×(»°ÍÎÊª»º)¤«¤éÆ³Æþ³«»ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤¬¿·¤¿¤ËÉÁ¤¯¡È²÷Å¬¡¦Ë×Æþ·¿¡É¤ÎÍ·µ»ÂÎ¸³¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£