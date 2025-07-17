ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È²ÈÂ²¡É¤¬¡Öµ¡·ù¥Ê¥Ê¥á¡×¡¡°¥½¥Éº¤¦1Ëç¡Ä¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤É½¾ð¡Ö¤É¤·¤¿¾Ð¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸ø³«¤·¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÈºÇ¸å¤Î10ËçÌÜ¡É¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎÉ½¾ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤½¤³¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÉ½¾ð¤É¤·¤¿w¡×¡Ö¥Ç¥³¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ðºÇ¹â¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤ËÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤ÎÍÍ»Ò¤ò10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¤Ç¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¼ê¤ò·Ò¤®Êâ¤¯ÇØÃæÂ¦¤«¤é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡¢¼«¤é¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤ò»£±Æ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10ËçÌÜ¤Ë¤Ï°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤¿½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿¶á±Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ë¤Ï°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¡¢4·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹½÷¤â°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤Ï¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È2¿Í¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¥¦¥¤¥ó¥¯¡É¤¹¤ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥Ç¥³¤¯¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È¿Í´ÖÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÎ±¼éÈÖ¤Ç¤´µ¡·ù¥Ê¥Ê¥á¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥Ç¥³¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤ËÇú¾Ð¡×¡ÖµÙ¤ßÃæ¤Ë¤Þ¤¿¿åÍá¤Ó¤Ê¤É¤ª¸ß¤¤¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë