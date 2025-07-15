±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤óÂð¤ÇÈ¯¸«¤Î¡È°äÂÎ¤Î¿È¸µ¡É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¡ÖÉô²°Ãå»Ñ¤Ç¡×ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡ÈÉÔ²º¤Ê»Ñ¡É
¡¡7·î3Æü¡¢±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁé¤»¤¹¤®¡×¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤Î¶á±Æ
¡ÖÍ¼Êý4»þ¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¤Ë2Âæ¤Î¾ÃËÉ¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤ÀÁû¤¬¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¶áÎÙ¤Ç°û¿©Å¹¤ò±Ä¤àÃËÀ¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢Í¼Êý5»þ¤ò²á¤®¤ë¤³¤í¤«¤éÊª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤à½÷À¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖµßµÞ¼Ö¤È¥Ñ¥È¥«¡¼¤â¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï14³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢¾åÁØ³¬¤«¤é¥í¡¼¥×¤¬²¼¤í¤µ¤ì¤Æ¡¢µß½õÂâ¤é¤·¤ÃËÀ¤¬¡È¿ÍÌ¿µß½õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡É¤ÈÂçÀ¼¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤éÁë¤ò³ä¤Ã¤ÆÉô²°¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµö²Ä¤ò´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿ÆÂ²¤¬ÉÔÌÀ¤Î¾ì¹ç¡¢°äÂÎ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡£Ë¡Î§»öÌ³½êZ¤Î¹Â¸ýÌðÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö½ê»ýÉÊ¡¢»ØÌæ¡¢DNA¤Ê¤É¤Ç¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Î¤³¤È¡£
¡È°äÂÎ¤Î¿È¸µ¡É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡¡¤¿¤À¡¢Á´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö»¦¿Í¤äÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤È¤¤¤Ã¤¿»ö·ïÀ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù»¡¤ÏÈ¯É½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î°äÂÎ¤ÏÉåÇÔ¤¬¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡1999Ç¯¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ø¤¹¤º¤é¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿±óÌî¤µ¤ó¡£
¡ÖÍÄ¾¯´ü¤«¤é±óÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤«¤éµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»×½Õ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀÝ¿©¾ã³²¤òÈ¯¾É¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Á°½Ð¤ÎÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤à½÷À¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÈà½÷¤ò¸«¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÎÅß¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢Éô²°Ãå¤Î¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿±óÌî¤µ¤ó¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£²½¾Ñ¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁé¤»¤¹¤®¤Æ¤¤¤ÆÂÎÄ´¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
±óÌî¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È²ÈÂ²¡É¤ÎÂ¸ºß
¡¡Ä¹¤¤´Ö¡¢ÉÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ë¤Ï»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È²ÈÂ²¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï2É¤¤ÎÇ¤ò¡ÈÂ©»Ò¡É¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·2É¤¤È¤â»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢ÁÓ¼º´¶¤«¤éºòÇ¯4·î¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¥é¥°¥É¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥ª¥¹¤ÎÇ¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢½¥¤¯¤ó¤ÈÌ¿Ì¾¡£Èà½÷¤ÏÆÈ¿È¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÈÌµÀÕÇ¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¡¢¿·¤·¤¤Ç¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«ºÇ½é¤ÏÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÉÑÈË¤ËSNS¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿±óÌî¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤°¦Ç¤Î»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿2Æü¸å¡¢±óÌî¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦½÷À¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡È½¥¤¯¤ó¤ÏÌµ»ö¤«³ÎÇ§¤·¤Æ!¡É¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ç¤ÏÌµ»ö¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤à½÷À¡Ë
¡¡±óÌî¤µ¤ó¤ÎSNS¤Ï¡¢¹¹¿·¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£