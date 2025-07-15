¡Ô¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¹ðÇò¡Õ±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¡¡ÃÏÊý½ä¶È¤Ë¡È¥È¥é¥ó¥¯2¸ÄÊ¬¤Î¤ª¼ò¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¡ÄÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÖÉÔÌ²¤Ø¤Î¶ìÇº¡×
7·î3Æü¤Ë±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤ÎÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯2½µ´Ö¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¡¢±óÌî¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËµßµÞ¼Ö¤ä¾ÃËÉ¼Ö¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ëÍÍ»Ò¤òÊ£¿ô¤Î¶áÎÙ½»Ì±¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Û½¤Ê¤É¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤Ï»ö·ïÀ¤¬¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤¬ºòÇ¯4·î¤«¤é»ô¤¤»Ï¤á¤¿°¦Ç¤Î¥é¥°¥É¡¼¥ë¡Ö½¥¤¯¤ó¡×¤ÏÌµ»ö¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
6ºÐ¤Ç»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¼å´§19ºÐ¤ÇNHKÄ«¥É¥é¡Ø¤¹¤º¤é¤ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µ±¤«¤·¤¤·ÐÎò¤ò»ý¤Ä±óÌî¤µ¤ó¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢3ÅÙ¤Î·ëº§Îò¤ò»ý¤Á¡¢Êì¿Æ¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ÇÀÝ¿©¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÈÍð¤ÎÂ¿¤¤»äÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê±óÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ç13Ç¯¡¢Ãø½ñ¡Ø°ìÅÙ¤â°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¤Ø¡¢°ìÅÙ¤â°¦¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿ºÝ¡¢ËÜ»ï¤Î¼èºà¤ÇÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼ÂÊì¤Ø¤Î»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊì¤Îºá¤Ï½Å¤¤¤Ç¤¹¡£»º¤á¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ï¤è¤¯´é¤òÃ¡¤«¤ì¤Æ¡¢ÀÄ¤¤ÀöÌÌ´ï¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢É¡·ì¤¬¥Ü¥¿¥Ü¥¿Íî¤Á¤ë¤Î¤òµã¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£
»ä¤¬ÂÀ¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡ØÅÇ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤è¡Ù¤È¶µ¤¨¤¿¤Î¤âÊì¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÀÝ¿©¾ã³²¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»ä¤Ë¶µ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤Æ»ä¤â¶ì¤·¤à¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡×
±óÌî¤µ¤ó¤Ï¡ÈÊì¤Î¼öÇû¡É¤ËÄ¹Ç¯¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£±óÌî¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢°ì»þ´ü¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëA¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¡ÈÈà½÷¤ÏÊì¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È½÷¤À¤Ã¤¿¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤ÈÊì¿Æ¤Îµ¡·ù¤¬¤è¤«¤Ã¤¿Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡È¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢ÃËÀ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢Êì¿Æ¤ÏÉ¿ÊÑ¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¡Ä¡Ä¡£
Êì¿Æ¤Ï2¡Á3Æüµ¢Âð¤»¤º¡¢±óÌî¤µ¤ó¤¬Äï¤¿¤Á¤Ë¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØËÜÅö¤ËÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦A¤µ¤ó¡Ë
Êì¿Æ¤Ï¡Ç22Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Áò¼°¤Ë¤âÈà½÷¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¤É¤Èà½÷¤Ï±£¤ì¤ÆÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¶á¤ÏÄ¾ÀÜ²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¤À¤¤¤ÖÁé¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢°û¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤È¤â¤ÈÅÙ¿ô¤Î¹â¤¤¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¢£¤ª¼ò¤Ï¤½¤â¤½¤âÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤ë
¡ÖºòÇ¯2·î¡¢±óÌî¤µ¤ó¤Ï½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡Ù¤Ç¡¢¡Ø1.8¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¤¤¤¤¤Á¤³¡ÊÇþ¾ÆÃñ¡¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô20ÅÙ°Ê¾å¡Ë¤ò2Æü¤Ç°û¤à¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Çß´³¤·¤òÆþ¤ì¤Æ¤ªÅò¤Ç³ä¤ë¤¿¤á¡¢µ¢Âð¸å¤¹¤°¤Ë¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤Î¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬°û¤ß¤¹¤®¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯10·î¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÔÌ²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æü¤ÏÍâÆü¿çÌ²ÉÔÂ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªÌô¤ò°û¤ó¤Ç½¢¿²¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤½¤â¤½¤â¤ª¼ò¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡Õ¤È¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ì²¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ë¶ìÌå¤·¡¢°û¼òÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£A¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÈà½÷¤Ë¤ÏÇ¯¤Ë²¿²ó¤«ÃÏÊý¤ÇÉñÂæ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²ÙÊª¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥È¥é¥ó¥¯2¸ÄÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ê¤É¤Î¤ª¼ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¸ø±é¤Ç¤ÏÂ¤ÎÉÔÄ´¤â¤¢¤ê¡¢³°¤Ç°û¤ßÊâ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éÉô²°¤Ç°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥¬¥é¥¬¥é¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢ÁêÅö°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢»Å»öÀè¤ä¹µ¼¼¤Ç°û¤à¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÔÆâ¤ËÈà½÷¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Î°û¤ß²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ØÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤È¤¤¤Ä¤â¡È¥ä¥À¡É¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â°ìÅÙ¤À¤±¡Ø¤¸¤ã¤¢º£ÅÙ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ã¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
±óÌî¤µ¤ó¤Ï¡Æ13Ç¯¤ÎËÜ»ï¤Î¼èºà¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¼ûÍ×¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤¦¤¤¤¦ËÜ¤â½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£½é¤á¤Æ¡¢¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×
±ß½ÏÌ£¤òÁý¤·¤¿º£¤ÎÈà½÷¤Î±éµ»¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£