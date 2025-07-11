°æ¾å¾°Ìï¤ÎÈ¯¸À¤ËSNS¿ÌÙþ¡Ö¿®ÍÑ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÁê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÀäË¾¡×¡¡¼¡Àï¤Ø¤Î°Õ»Ö¤¬µÕ¤ËÉÝ¤¤¤ÈÏÃÂê
°æ¾å¾°Ìï¡½¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤òÈ¯É½
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¡£9·î14Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇWBAÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¯KOÀë¸À¤Ï¤Ê¤·¡£¾¡Íø¤ËÅ°¤¹¤ë°Õ»Ö¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢µÕ¤Ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿Ì¤¨¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¸½WBA»ÃÄê²¦¼Ô¤Î30ºÐ¡£2023Ç¯4·î¤Ë¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥¿¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë1-2¤ÎÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢WBA¤ÈIBF¤Î²¦ºÂ¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥¥ã¥ê¥¢Í£°ì¤Î¹õÀ±¡£½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤â¡Ö°æ¾å¾°Ìï¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é13Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶¯¤Î¶¯Å¨¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢°æ¾å¤â¡Ö¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂç¤Î¶¯Å¨¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¶ÛÄ¥´¶¤â·Ù²ü¿´¤â¹â¤á¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ÏËÜÊª¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥ÉÇÉ¼ê¤ÊKO¾¡¤Á¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿µ½Å¤Ç¡Öº£²ó¤ÏÈ½Äê·èÃå¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÀ±¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£KOÀë¸À¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ¤Î°æ¾å¾°Ìï¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¡£KOÀë¸À¤·¤Ê¤¤¤È¤¤Û¤É¡¢¿µ½Å¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ¤³¤½¡¢·àÅª¤ÊKO¥·¡¼¥ó¤¬12¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê12¥é¥¦¥ó¥ÉÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÈ½Äê·èÃå¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤È¯¸À¤Ë¡¢X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏµÕ¤Ë¿ÌÙþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬KOÀë¸À¤·¤Ê¤¤È½Äê¾¡Éé¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ÎµÕ¤ËÉÝ¤¹¤®¤ë¤À¤íw¡×¡Ö¡Ø¹Ô¤±¤¿¤é¹Ô¤¯¡Ù¤È°æ¾å¾°Ìï¤Î¡ØÈ½Äê¾¡¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¡ÙÄø¿®ÍÑ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÏÌµ¤¤¡×¡ÖÈ½Äê·èÃå¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿°æ¾å¾°Ìï¤ÏºÇ¶¯¤Ç¤¹¡×¡Ö¾°Ìï¸Å»²¡Ê¤¢¤Ã¡Ë¡¡3Ê¬Á°¸å¤Ç½ª¤ï¤ê¤½¤¦¡Ä¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Ä»ö¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¡£À¨¤¯´üÂÔ½ÐÍè¤ë¡£¤Ç¤âÃæÈ×°Ê¹ß¤ÇKO¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¡Ö¤³¤ì¤ò¿®ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÀäË¾Åª¤¹¤®¤ë¤Ê¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤«¤é¤·¤¿¤é¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤Ë¡¢°æ¾å¤Ï23Ç¯12·î¤ËKO¾¡¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤¬ÍèÆü¤·¡¢°æ¾å¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£²ñ¸«¤Ë¤ÏWBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤âÆ±ÀÊ¡£Éðµï¤ÏÆ±¶½¹Ô¤ÇÆ±µé1°Ì¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£¶½¹Ô¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖLemino¡×¤ÇÆÈÀêÌµÎÁÀ¸ÇÛ¿®¡£ÀïÀÓ¤Ï32ºÐ¤Î°æ¾å¤¬30¾¡¡Ê27KO¡Ë¡¢30ºÐ¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤¬13¾¡¡Ê10KO¡Ë1ÇÔ¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë