£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Òà£Ã£Å£Ï¸òÂåá¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÈµÞÀÜ¶á¤« ¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡×¾Ç¤ëÂ¾¶É
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎëÌÚ¹îÌÀ»á¤¬Àè·î£²£·Æü¤Ë£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò£Ã£Å£Ï¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤ÎÌ±Êü¶É¤¬·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹»á¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ÇÎ¥¤ì¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Ìá¤ëÃû¤·¤¬¤¢¤ë¾å¡¢¸ÅÁã¤¬¥Õ¥¸¤Î£Ã£Å£Ï¤Ê¤é¤Ð¥¿¥ì¥ó¥Èµ¯ÍÑ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡Ê¡ÅÄ½ß»á¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤Î£Ã£Å£Ï¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿Ì¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿Ä«¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¸½ºß¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î·Á¤òºî¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÔÀ®À©ºî¶ÉÄ¹¤äÀìÌ³¼èÄùÌò¤òÎòÇ¤¡£¿Æ²ñ¼Ò¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼èÄùÌò¤âÌ³¤á¡¢£²£°£±£·Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê£²£±Ç¯¤ËÂàÇ¤¡Ë¡£¤¢¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Õ¥¸¤òÎ¨¤¤¤¿Æü»Þµ×»á¤È¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·Ð±Ä¿Ø¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¤¿¸½ºß¤Î¥Õ¥¸¤È¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤ÎÁÀ¤¤¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»×ÏÇ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎëÌÚ»á¤ËÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥¸¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤ËÃæµï»á¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢£±·î¤Ë¤º¤µ¤ó¤Ê²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬°ìµ¤¤ËÅ±Âà¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤½¤Î¤³¤í¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¹¤é·É±ó¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤â¤¤¤¿¡£¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ò¼Âà¤¹¤ëÇÐÍ¥¤â¤¤¤ÆÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë¤â»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Õ¥¸¤ÏºÆÀ¸¡¦²þ³×¥×¥é¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢µì·Ð±Ä¿Ø¤ò°ìÁÝ¡£Àè·î£²£µÆü¤Ë¤Ï³ô¼çÁí²ñ¤Ç²ñ¼ÒÄó°Æ¤Î¼èÄùÌò£±£±¿ÍÁ´°÷¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÂç¼ê½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¤ä°ûÎÁÂç¼ê¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬£Ã£ÍÊüÁ÷¤ÎºÆ³«¤ò·èÄê¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤ÏÎëÌÚ»á¤ò£Ã£Å£Ï¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¥Õ¥¸¤È¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤ÎÆ°¤¤Ë¾Ç¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Â¾¤ÎÌ±Êü¶É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥¸¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤ì¤Ð¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ±¶É½Ð±é¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥Õ¥¸¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÃ´Åö¤Î¶É°÷¤¬°ú¤Î±¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê»þÂå¤«¤é¥Õ¥¸¤È¤Ïº©°Õ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢³Æ¶ÉÉ¬»à¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£¸å¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥Èµ¯ÍÑ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£