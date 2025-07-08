¡ÚÂ®Êó¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ25¡ó¡×¤òÉ½ÌÀ¡¡À¯ÉÜ¤¬ÂÐºöËÜÉô³«ºÅ¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ8·î¤«¤é25%¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï8Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹çÂÐºöËÜÉô¤ò³«¤¡¢ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï7Æü¡¢SNS¤ËÀÐÇËÁíÍý¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤ò¸ø³«¤·¡¢8·î1Æü¤«¤éÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë25%¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë¤Ï10%¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢9Æü¤Þ¤ÇÈ¯Æ°¤¬°ì»þÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¤Î¡Ö¾å¾è¤»Ê¬¡×¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤â24%¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢25%¤Ï¤½¤ì¤ò1%¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¡¢ÉÊÌÜÊÌ¤Î´ØÀÇ¤Ëº£²ó¤Î´ØÀÇ¤Î¾å¾è¤»¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ï°ú¤Â³¤25%¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÆüËÜ¤¬ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¤È¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÀÇÎ¨¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬´ØÀÇ¤äÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¡Ö»Ô¾ì¤ò³«Êü¡×¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¼ê»æ¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢´ØÀÇ¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤ë8·î1Æü¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤è¤½3½µ´Ö¡¢¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£