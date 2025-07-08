¡Ú¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¡ÛAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¤ÇiPad¤äApple Pencil¤¬ºÇÂç27%¥ª¥Õ¤Ë

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Apple 2021 iPad mini (Wi-Fi + Cellular, 256GB) - ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥°¥ì¥¤
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Apple Watch Series 10(GPS¥â¥Ç¥ë)- 42mm¥·¥ë¥Ð¡¼¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥±¡¼¥¹¤È¥Ç¥Ë¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥ó¥É - M/L - Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¤ÎÄÌÃÎ¡¢¹âÂ®¤Ê½¼ÅÅ¡¢SuicaÂÐ±þ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥©¥Ã¥Á
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