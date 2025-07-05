千葉vs鳥栖 スタメン発表
[7.5 J2第22節](フクアリ)
※19:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 24 鳥海晃司
DF 26 植田悠太
MF 5 小林祐介
MF 7 田中和樹
MF 14 椿直起
MF 15 前貴之
FW 9 呉屋大翔
FW 17 林誠道
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 28 河野貴志
MF 10 横山暁之
MF 18 杉山直宏
MF 25 安井拓也
MF 27 岩井琢朗
MF 38 吉田源太郎
FW 99 デリキ
監督
小林慶行
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 2 松本凪生
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 27 櫻井辰徳
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 34 山田寛人
控え
GK 35 内山圭
DF 4 今津佑太
DF 26 安藤寿岐
MF 16 西澤健太
MF 33 西矢健人
MF 44 堀米勇輝
MF 47 新川志音
FW 14 堺屋佳介
FW 19 鈴木大馳
監督
小菊昭雄
※19:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 24 鳥海晃司
DF 26 植田悠太
MF 5 小林祐介
MF 7 田中和樹
MF 14 椿直起
MF 15 前貴之
FW 9 呉屋大翔
FW 17 林誠道
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 28 河野貴志
MF 10 横山暁之
MF 18 杉山直宏
MF 27 岩井琢朗
MF 38 吉田源太郎
FW 99 デリキ
監督
小林慶行
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 2 松本凪生
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 27 櫻井辰徳
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 34 山田寛人
控え
GK 35 内山圭
DF 4 今津佑太
DF 26 安藤寿岐
MF 16 西澤健太
MF 33 西矢健人
MF 44 堀米勇輝
MF 47 新川志音
FW 14 堺屋佳介
FW 19 鈴木大馳
監督
小菊昭雄